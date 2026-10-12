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ММК совершенствует систему экологического контроля

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», фотограф Сергей Петруша

УрБК, Магнитогорск, 12.10.2026. В доменном цехе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») завершаются пусконаладочные работы по внедрению автоматизированных измерительных систем контроля выбросов (АИС) на системах аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и 10.

В пресс-службе комбината сообщили, что после сертификации АИС будут автоматически отправлять данные в Росприроднадзор. Установка подобных систем на источниках выбросов предусмотрена действующим российским законодательством и является важным элементом экологического контроля на ММК.

В 2025 году ММК ввел в эксплуатацию 35 АИС и верифицировал передачу данных, которые в онлайн-режиме поступают в Росприроднадзор. Системы установлены в агломерационном цехе, доменном, кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах, а также в цехе подготовки аглошихты. АИС обеспечивают требуемый по закону охват выбросов на уровне не менее 70%. До июля 2027 года планируется ввести в строй и сертифицировать еще шесть автоматизированных систем.

«ММК последовательно снижает нагрузку на окружающую среду. Наш комбинат первым среди российских металлургических компаний выполнил требования законодательства в части оснащения источников выбросов автоматизированными системами контроля. Поэтапная модернизация, которую мы проводим в течение многих лет, позволила существенно улучшить экологическую ситуацию в Магнитогорске», — отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

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