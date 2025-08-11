УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:12

ММК верифицировал передачу данных с 12 источников выбросов

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) верифицировал передачу данных с 12 источников выбросов кислородно-конверторного цеха (ККЦ), пишет пресс-служба предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

В августе 2025 года ММК первым из предприятий черной металлургии верифицировал передачу данных с АИС контроля выбросов (КВ). Так, были приняты в эксплуатацию средства измерения на газоочистных установках дуговой сталеплавильной печи № 2 электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ), в системах аспирации зоны охлаждения и выгрузки агломерата агломашин № 1, 2 аглофабрики № 5.

В настоящее время на предприятии функционируют 50 таких систем. Всего на предприятии планируется установка 127 АИС.

«ММК придерживается ответственного подхода к охране окружающей среды, последовательно внедряя современные технологии контроля выбросов и обеспечивая прозрачность экологической информации. В непрерывном режиме на комбинате выполняется около 3000 замеров концентраций загрязняющих веществ, 375 замеров метеорологических параметров. Всего мониторинг ведется на 50 точках контроля с определением до 20 загрязняющих веществ. Информация о качестве атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны размещается на сайте ММК в онлайн режиме», — отметил главный специалист по экологии ПАО «ММК» Игорь Бурмистров.
