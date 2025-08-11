ММК верифицировал передачу данных с 12 источников выбросов

УрБК, Магнитогорск, 11.08.2025. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») при участии инспекторов ...14.07.2025 ММК борется за чистый воздух
С 2017 года комбинат снизил выбросы загрязняющих веществ более чем на четверть ...05.06.2024 ММК с 2017 года инвестировал в снижение атмосферных выбросов более 52 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 05.06.2024. В период с 2017 по 2023 год в реализацию мероприятий по снижению выбросов загрязняющих ...28.05.2014 ООО «Богдановичский завод минерало-ватных плит» привлечено к ответственности за загрязнение атмосферы
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2014. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения ...20.06.2011 Правительство Свердловской области рекомендовало ОАО «НТМК» и ОАО «НПК «Уралвагонзавод» усилить контроль за соблюдением нормативов выбросов загрязняющих веществ
УрБК, Екатеринбург, 20.06.2011. Правительство Свердловской области рекомендовало ОАО «Нижнетагильский металлургический ...