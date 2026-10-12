Бизнес в три раза увеличил долг по госавансам за шесть лет

УрБК, Москва, 12.10.2026. Объем не погашенной в срок дебиторской задолженности по выданным государством авансам вырос более чем в три раза за шесть лет — с 477,2 млрд рублей в 2020 году до 1,5 трлн рублей по итогам 2025 года. Такие данные приводит Счетная палата в заключении на отчет об исполнении федерального бюджета за 2025 год.

Тенденция прироста задолженности сохраняется с 2019 года, отмечают аудиторы. При этом объем дебиторской задолженности по авансам на конец 2025 года составил 39,3% от прошлогодних кассовых расходов федерального бюджета. Показатель остается вблизи значений прошлых лет: в 2023 году доля равнялась 37,9%, в 2024 году — 40,3%.

В открытой части отчета наибольшие объемы дебиторской задолженности по выданным авансам зафиксированы у Минпромторга — 321,2 млрд руб. (прирост на 118,5 млрд рублей, или 30%), Минтранса — 298,5 млрд рублей (прирост на 51,3 млрд руб.) и у Минстроя — 202,1 млрд руб. (прирост на 69,1 млрд рублей, или 34,6%).

Наиболее быстрый прирост отмечен у Минвостокразвития: показатель увеличился на 70,2% и достиг 175,4 млрд руб. По данным Счетной палаты, 77,9% общей суммы дебиторской задолженности на конец 2025 года приходится на долги предприятий перед казной по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.

Основной причиной роста задолженности аудиторы называют увеличение сроков исполнения госконтрактов и размеров авансовых платежей по ним. Дополнительно влияет практика авансирования сделок, заключенных в октябре–ноябре, в том числе со сроком исполнения до конца финансового года.