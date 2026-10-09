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В Екатеринбурге на общественных обсуждениях одобрили новые правила парковки самокатов

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. В Екатеринбурге на общественных обсуждениях одобрили новые правила парковки самокатов. Обсуждения проходили с 15 по 29 сентября 2026 года в заочном формате.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что предложения и замечания направили пять человек. Одно из них — внести термины «брошенное транспортное средство» и «велопарковка» в отдельные пункты предлагаемого проекта — признано целесообразным и учтется при доработке документа. В новых правилах на муниципальном уровне пропишут понятие средств индивидуальной мобильности (СИМ) и закрепят требования к их парковкам.

Согласно поправкам, парковки СИМ не должны загораживать запасные выходы, пандусы, лестницы и подходы к ним, мешать обзору проезжей части на перекрестках и пешеходных переходах. Кроме того, такие места должны быть организованы на хорошо освещенных территориях.

«Сейчас мы готовимся к внесению изменений в правила благоустройства, следом выпустим постановление администрации города и внесем изменения в ПОДД. Кроме того, планируем направить предложения по внесению изменений в областной закон об административных правонарушениях, чтобы установить соответствующие штрафы. Это позволит заключить с кикшеринговыми компаниями работающее соглашение, в рамках которого они будут нести ответственность за надлежащую организацию работы», — сообщал исполняющий обязанности директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Вахлов.

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