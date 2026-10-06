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В Екатеринбурге на трех улицах установят знаки «Остановка запрещена»

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. В Екатеринбурге на трех улицах установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор». Об этом сообщает департамент информполитики администрации города.

Дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, установят на:

ул. Чайковского: от переулка Трактористов до ул. Циолковского, в обоих направлениях, на ул. Анри Барбюса: от ул. Токарей до дома № 48/2 по ул. Крауля и на ул. Ракетная. Установка знаков запланирована в IV квартале 2026 года.

Новые правила парковки в скором времени коснутся и средств индивидуальной мобильности (СИМ) — администрация Екатеринбурга до конца 2026 года планирует заключить новое соглашение с операторами кикшеринга, которое ужесточит требования к работе сервисов аренды электросамокатов.

Отдельно проект устанавливает требования к местам размещения СИМ. Электросамокаты и другие СИМ не должны загораживать запасные выходы, пандусы, лестницы и подходы к ним, а также мешать обзору проезжей части на перекрестках и пешеходных переходах. Места для их размещения должны находиться на хорошо освещенных территориях.

Изменения также затронут велопарковки. Их предлагается определить как места для длительной стоянки или хранения велосипедов и немеханических транспортных средств индивидуальной мобильности, оборудованные специальными конструкциями без рекламного поля.

Документ был анонсирован на федеральном образовательном семинаре «Стратегия интеграции и цифровая трансформация инфраструктуры средств индивидуальной мобильности (СИМ)». Инициатива разрабатывается на фоне подготовки Минтрансом РФ изменений в ПДД, регулирующих использование СИМ.

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30 июля 202615:38

Администрация Екатеринбурга готовит новое соглашение с сервисами кикшеринга

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