УБРиР поддержал конференцию о партнерстве власти и бизнеса в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) выступил партнером конференции «Город как бизнес‑экосистема: ставка на партнерство», которая накануне прошла в креативном кластере «Домна» при содействии Ассоциации предпринимателей Екатеринбурга.

В панельной дискуссии приняли участие председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий, заместитель министра экономики Свердловской области Евгений Тиханов и президент УБРиР Алексей Долгов. Центральной темой обсуждения стала эффективность взаимодействия власти, бизнеса и общества.

В качестве примера успешной синергии участники рассмотрели развитие квартала «Архангел Михаил» в Екатеринбурге. По словам Анны Гурарий, проект демонстрирует, как ранее неблагоустроенную территорию удалось трансформировать в востребованный семейный и спортивный кластер.

Алексей Долгов представил новую финтех‑линию «Архангел Михаил», запущенную банком совместно с Академией спорта РМК. Как отметил глава УБРиР, сотрудничество с сильными партнерами — один из базовых принципов работы банка. «Бренд спортивного клуба «Архангел Михаил» обладает очень мощной энергетикой и формирует вокруг себя столь же мощное сообщество людей с активной жизненной позицией. И эти люди уже становятся нашими клиентами: после первой презентации финтех‑линии мы получили свыше 5 000 заявок на дебетовые карты УБРиР с символикой клуба. Первые владельцы карт уже получили их на руки и начали пользоваться», — сообщил Долгов.

Дебетовая карта «Архангел Михаил» предоставляет держателям ряд привилегий: бонусы и преференции на спортивных и инфраструктурных объектах Русской медной компании (в том числе в Академии спорта и на Падел‑арене РМК), повышенный кешбэк, специальные условия по снятию наличных и переводам, а также доступ к партнерским сервисам.

Среди участников конференции — представители органов власти региона и города, собственники предприятий малого и среднего бизнеса, игроки финансового сектора и отраслевых общественных организаций. В партнерской зоне в течение дня работали эксперты УБРиР: они консультировали предпринимателей по банковским продуктам и акционным предложениям для малого бизнеса — в частности, по расчетно‑кассовому обслуживанию, эквайрингу и кредитованию.