В Екатеринбурге пять новых автобусов большого класса вышли на маршрут № 52

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. Подвижной состав общественного транспорта Екатеринбурга пополнился пятью автобусами большого класса НефАЗ-5299-40-57. Новый транспорт уже курсирует по маршруту № 52.

В департаменте информполитики администрации города сообщили, что еще 50 таких автобусов закуплены ЕМУП «Гортранс», и столько же находятся в процессе закупки другими частными перевозчиками.

Новые низкопольные машины приспособлены для использования маломобильными пассажирами и жителями с ОВЗ, оборудованы климат-контролем, USB-зарядками, экранами с информацией об остановках, номере маршрута и погоде.

В общей сложности планируется приобрести 105 новых автобусов через Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Обновление подвижного состава и развитие системы общественного транспорта — этапы транспортной реформы уральской столицы. Большой вклад в развитие этого направления внес исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов. Сегодня сферу курирует заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев», — сообщили в департаменте информполитики администрации города.

В Екатеринбурге скорректировать в рамках дальнейшего развития транспортной реформы около 20 автобусных маршрутов планируется. Часть предложений по изменению схем движения поступила от Ассоциации пассажиров и самих горожан. Решения предполагают выпрямление маршрутов, сокращение дублирующих участков и перераспределение транспорта в пользу растущих микрорайонов, об этом сообщили представители горадминистрации на встрече с журналистами в конце сентября.