Свердловская область заняла первое место в России по расселению аварийных домов под КРТ

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. Свердловская область лидирует среди всех регионов России по площади аварийного жилья, расселенного с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ). Этот показатель в регионе достиг почти 170 тыс. кв. м, пишет департамент информполитики Свердловской области.

Об итогах реализации проектов КРТ в субъектах РФ сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, правительство продолжает системную работу в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» по созданию комфортных и современных условий для жизни граждан.

«Механизм комплексного развития территорий все активнее применяется в регионах России. Этот инструмент позволяет обновлять города системно: вместе с жильем создавать современную социальную, коммунальную и дорожную инфраструктуру, избавляться от хаотичной точечной застройки и задавать новый стандарт среды для жизни», — отметил Марат Хуснуллин.

Согласно данным Фонда развития территорий, расселение аварийного жилья в рамках КРТ ведется в 37 регионах страны, а общая площадь расселенных домов составляет 465,7 тыс. кв. м. В Свердловской области, с учетом завершающейся программы реализации договоров о развитии застроенной территории, в рамках КРТ уже расселено 169,7 тыс. кв. м. Возможность переехать в комфортное и современное жилье получили 9,5 тыс. человек.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подчеркнул, что регион был одним из первых, где заработал механизм КРТ. «Он позволяет достаточно быстро обновлять жилой фонд в разных районах, застраивать не эксплуатируемые раньше промзоны и пустыри, создавать комфортную среду и при этом обеспечивать новую жилую застройку сопутствующей инфраструктурой: детскими садами, школами, дорогами, транспортом, инженерными коммуникациями», — отметил глава региона.

На сегодняшний день в Свердловской области на стадии подготовки и реализации находятся 33 проекта КРТ общей площадью почти 247 га. Их градостроительный потенциал превышает 2,5 млн кв. м жилья. Еще пять проектов находятся в разработке в муниципалитетах региона. Проекты реализуются в Екатеринбурге, Белоярском муниципальном округе, Среднеуральске, Богдановиче, Новоуральском городском округе, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Артемовском. Наибольшее количество проектов приходится на Екатеринбург — 22.