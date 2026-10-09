Денис Паслер сообщил о завершении пожароопасного сезона в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. В Свердловской области пожароопасный сезон официально закрыт сегодня — 9 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера.

Губернатор уточнил, что погодные условия позволили досрочно завершить пожароопасный сезон. «Подводя итоги пожароопасного сезона 2026 года, можно с уверенностью констатировать успешное выполнение всех поставленных задач по профилактике и ликвидации лесных пожаров. Специалисты Уральской авиабазы успешно ликвидировали 100 очагов возгораний в свердловских лесах на общей площади 2,5 тыс. га. Большая часть из них — это беглые низовые пожары, при которых не страдают деревья. При этом наши десантники-пожарные и специалисты наземной службы Уральской авиабазы помогали бороться с огнем в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе», — рассказал Д.Паслер.

Пожароопасный сезон в регионе действовал на территории региона с 15 апреля. С 25 апреля по 18 июня в области действовал особый противопожарный режим. Для предотвращения лесных пожаров проводился мониторинг на четырех уровнях: спутник, авиация, наземный контроль и 117 камер. В это время были запрещены травяные палы в полях, не допускалось разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков из заготовленной древесины и проведение пожароопасных работ. Пока действовал запрет лесные инспекторы Свердловской области проводили рейды в поисках нарушителей, которые разжигали огонь в неположенном месте. Всего было проведено более 14 тыс. рейдов.