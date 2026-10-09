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Денис Паслер сообщил о завершении пожароопасного сезона в Свердловской области

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2026. В Свердловской области пожароопасный сезон официально закрыт сегодня — 9 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главы региона Дениса Паслера.

Губернатор уточнил, что погодные условия позволили досрочно завершить пожароопасный сезон. «Подводя итоги пожароопасного сезона 2026 года, можно с уверенностью констатировать успешное выполнение всех поставленных задач по профилактике и ликвидации лесных пожаров. Специалисты Уральской авиабазы успешно ликвидировали 100 очагов возгораний в свердловских лесах на общей площади 2,5 тыс. га. Большая часть из них — это беглые низовые пожары, при которых не страдают деревья. При этом наши десантники-пожарные и специалисты наземной службы Уральской авиабазы помогали бороться с огнем в Красноярском крае и Ямало-Ненецком автономном округе», — рассказал Д.Паслер.

Пожароопасный сезон в регионе действовал на территории региона с 15 апреля. С 25 апреля по 18 июня в области действовал особый противопожарный режим. Для предотвращения лесных пожаров проводился мониторинг на четырех уровнях: спутник, авиация, наземный контроль и 117 камер. В это время были запрещены травяные палы в полях, не допускалось разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков из заготовленной древесины и проведение пожароопасных работ. Пока действовал запрет лесные инспекторы Свердловской области проводили рейды в поисках нарушителей, которые разжигали огонь в неположенном месте. Всего было проведено более 14 тыс. рейдов.

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