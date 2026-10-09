Минцифры планирует ввести требование по минимальной скорости интернета в квартирах

УрБК, Москва, 09.10.2026. Минцифры прорабатывает реформу отрасли связи, и одно из самых обсуждаемых предложений — требование обеспечить минимальную скорость интернета не менее 1 Гбит/с в каждом многоквартирном доме (МКД) в течение десяти лет. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко на форуме «Цифровые решения 2026», пишет «Коммерсант».

Министерство в том числе предлагает ввести несколько уровней лицензий вместо почти 20, а ИП лишить права оказывать услуги связи. Среди других требований — внесудебный порядок лишения лицензии за повторные нарушения, запрет на десять лет на получение лицензии, обеспечение непрерывности услуг связи, а также требование о том, что не менее 50% выручки оператора должно приходиться на услуги связи. Малым операторам, единственным на своей территории, выделят год на переоформление лицензии без взимания платы.

Законопроект о реформе планируется внести в Госдуму до конца года. В Ассоциации компаний связи часть требований назвали объективными, но выступили против внесудебного отзыва лицензий. В Strategy Partners главным плюсом считают проверяемое обязательство по ширине канала на уровне отдельного дома, однако отмечают, что финансовым условиям сейчас соответствует лишь малая часть провайдеров.

В частности, в Свердловской области прекратить работу после запуска планируемой Минцифры РФ реформы лицензирования могут до 39% региональных операторов связи, включая интернет-провайдеров.