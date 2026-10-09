В России выросло число длительных задержек рейсов

УрБК, Москва, 09.10.2026. За январь–сентябрь 2026 года количество длительных задержек регулярных пассажирских рейсов в России выросло в среднем в 2,2 раза, а частота отмен — вдвое. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные в «АльфаСтрахования».

По данным компании, отслеживающей около 97% пассажиропотока в РФ, число рейсов с задержкой от 60 минут достигло 128 тыс. (19% от общего объема), а задержек от четырех часов и более — 36 тыс. (5%), тогда как годом ранее их доля составляла лишь 2%.

Пунктуальность полетов заметно снизилась: если за девять месяцев 2025 года по расписанию (с отклонением не более 15 минут) вылетело 57% рейсов, то в 2026‑м — уже 52%. Для сравнения: в Европе по данным Eurocontrol в 2025 году пунктуальность отправления составила 70%, прибытия — 75%.

Ключевыми причинами сбоев остаются режим «Ковер», метеоусловия и технические неисправности. При этом доля задержек по техническим причинам в 2026 году снизилась с 12,7% до 10,1%, что участники рынка связывают с общим сокращением провозных емкостей: к высокому сезону перевозчики не вывели в эксплуатацию 20% парка, а без учета «Аэрофлота» простаивает треть самолетов в топ‑10 авиакомпаний.

В отрасли отмечают, что секторальные ограничения вместо полного закрытия аэропортов стали важным инструментом минимизации простоя. Так, в S7 и «Аэрофлоте» подчеркивают, что частичные ограничения позволяют корректировать суточный план полетов и снижать число отмен. В аэропорту Внуково указывают на эффективность такого подхода благодаря конфигурации взлетно‑посадочных полос, тогда как в Геленджике подобные меры невозможны из‑за географического положения.

По оценкам «АльфаСтрахования», в 2026 году более 7,6 млн пассажиров ожидали вылета свыше трех часов — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. При этом количество жалоб существенно сократилось: основные обращения сейчас связаны с трудностями при поиске гостиниц или представителей перевозчиков в аэропортах.