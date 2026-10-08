«МегаФон» и БЮРО 1440 впервые протестировали гибридную спутниково-наземную связь в России

УрБК, Москва, 08.10.2026. Инженерные команды «МегаФона», БЮРО 1440 (входит в ИКС Холдинг) и YADRO обеспечили передачу данных от абонентского устройства через базовую станцию YADRO и спутниковый канал — без прокладки наземной транспортной линии. На форуме «Цифровые решения» в Москве компании впервые продемонстрировали сквозную передачу данных через российскую низкоорбитальную группировку спутников с радиодоступом от отечественной базовой станции, сообщает пресс-служба оператора связи.

Впервые в России спутниковый терминал связал удаленную площадку с ядром сети оператора через низкоорбитальную группировку, а базовая станция отечественного производителя обеспечила радиодоступ для абонентских устройств.

По словам генерального директора «МегаФона» Хачатура Помбухчана, гибридная связь на действующей инфраструктуре — принципиально новая для российского телеком-рынка технология. Он напомнил, что в 2024 году «МегаФон» первым в отрасли подписал контракт с БЮРО 1440 и затем первым разработал собственный спутниковый комплекс для оперативного развертывания сетей 4G и 5G.

«Гибридная архитектура открывает для мобильного оператора новые горизонты развития сети, позволяя нам рассматривать дополнительные каналы как приоритетное направление для освоения территорий, где традиционная наземная инфраструктура отсутствует», — отметил Х. Помбухчан.

Генеральный директор ИКС Холдинга Алексей Шелобков добавил, что наземно-космическая инфраструктура на базе низкоорбитальной группировки открывает возможности развития высокоскоростной связи там, где строительство наземных сетей затруднено. «Мы показали инженерную основу следующего этапа развития российского телекома — гибридной связи — а также способность наших компаний создавать это будущее уже сегодня», — заявил А. Шелобков.

Технология позволяет развивать мобильное покрытие высокоскоростной связью и кратно увеличивать объем передаваемых данных в любой локации — от удаленных промышленных объектов и экспедиций до зон чрезвычайных ситуаций.