В Екатеринбурге назначен новый директор Уральского государственного театра эстрады

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. Губернатор Денис Паслер назначил Марию Гасман директором государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Уральский государственный театр эстрады».

К исполнению обязанностей она приступит с 10 октября, сообщает департамент информполитики региона. «М. Гасман работает в театре эстрады с 2013 года. В учреждении она прошла профессиональный путь от специалиста службы протокола до заместителя директора по развитию», — рассказали в департаменте.

До назначения М. Гасман должность директора Уральского государственного театра эстрады занимал Максим Лебедев — он возглавлял театр с 2010 года.