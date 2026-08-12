«Коляда-Театр» без Коляды

«Коляда-Театр» продолжает работу в Екатеринбурге после смерти его основателя Николая Коляды. Кировский районный суд признал многолетнюю заместительницу драматурга Эку Вашакидзе учредителем театра, а администрация города готовится продлить договор безвозмездного пользования помещением на проспекте Ленина, 97. Коллектив сохранил не только саму организацию, но и основную площадку, несмотря на возникшие после смерти Коляды проблемы с управлением, финансами и документами. Решение суда позволит театру восстановить полноценную деятельность.

После смерти Коляды 2 марта 2026 года театр оказался в непростой юридической ситуации. Драматург был единственным учредителем автономной некоммерческой организации, и после его смерти полномочия учредителя автоматически никому не перешли. При этом театр продолжал существовать и выпускать спектакли, но не мог в полном объеме решать административные и финансовые вопросы. В частности, была заблокирована электронная подпись, из-за чего возникли проблемы с доступом к банковским счетам и выплатой зарплат сотрудникам. Представители театра также рассказывали о сложностях с оформлением отпусков и решением других текущих кадровых вопросов.

С иском о признании ее учредителем обратилась Эка Вашакидзе, много лет работавшая заместителем Николая Коляды. В ходе процесса выяснилось, что еще в июле 2023 года Коляда принял решение включить ее в число учредителей организации, однако процедура не была завершена. После вступления в силу в декабре 2023 года изменений в законодательство об автономных некоммерческих организациях требовалось дополнительное заявление самого учредителя. Коляда не успел его подать, поэтому сведения о Э. Вашакидзе в ЕГРЮЛ внесены не были. Представители Минюста в суде подтвердили отсутствие этих сведений и сообщили о готовности признать полномочия Эке Вашакидзе в случае принятия соответствующего решения.

24 июня Кировский районный суд Екатеринбурга признал Э. Вашакидзе учредителем «Коляда-Театра». Представитель истца Владислав Хрупалов сообщил, что решение суда может стать основанием для внесения изменений в ЕГРЮЛ. После оформления изменений организация сможет получить электронную цифровую подпись, восстановить доступ к счетам, изменить устав и решить вопрос с назначением директора. До судебного решения существовал риск ликвидации АНО, поскольку без учредителя театр не мог полноценно осуществлять управление. В этом случае под вопросом оказались бы не только деньги на счетах и имущество организации, но и дальнейшая судьба площадки на Ленина, 97.

Сам театр в ходе разбирательства продолжал работу. В частности, с 20 по 30 июня в Екатеринбурге, несмотря на финансовые проблемы организации, прошел XIX Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Фестиваль был основан Колядой в 1994 году и на протяжении многих лет оставался одним из его главных проектов. В 2025 году мероприятие пришлось отменить после отказа в грантовой поддержке, однако позднее организаторы смогли провести его на средства, собранные через краудфандинг. В этом году коллектив не стал отказываться от фестиваля даже на фоне проблем с управлением театром.

Отдельно решался вопрос с помещением театра. 11 августа глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что город продолжит предоставлять «Коляда-Театру» муниципальную площадку на проспекте Ленина, 97, безвозмездно. Сейчас администрация находится на стадии заключения нового договора. «Мы находимся на стадии заключения договора о продлении безвозмездного пользования муниципальным имуществом. Театр востребован у жителей и гостей Екатеринбурга, и то, что продолжается творчество Николая Владимировича Коляды, — это большое дело», — сказал А. Орлов.

По данным администрации Екатеринбурга, всего город заключил около 180 договоров имущественной поддержки с социально ориентированными НКО. Общая площадь предоставленных им помещений превышает 60 тыс. кв. м. Муниципалитет предоставляет организациям помещения безвозмездно или на льготных условиях, а также намерен продолжать их поддержку в виде субсидий. «Работа социально ориентированных НКО крайне важна для всего нашего города. Будем и дальше оказывать всю возможную поддержку, причем не только имущественную, но и в виде субсидий», — написал А. Орлов в своем Телеграм-канале.

Для «Коляда-Театра» сохранение площадки имеет принципиальное значение. Здание на Ленина, 97, является основной сценой коллектива и одним из известных театральных пространств Екатеринбурга. После смерти основателя именно сочетание двух проблем — отсутствия учредителя и неопределенности с дальнейшей судьбой организации — создавало риск того, что театр может лишиться возможности работать на привычной площадке. Теперь администрация города подтверждает готовность сохранить помещение за коллективом, а судебное решение позволяет восстановить юридическое управление театром.

При этом вопросы, связанные с наследством Николая Коляды, пока остаются открытыми. Параллельно идет наследственное производство, а в ходе судебного процесса представители театра сообщали, что завещание драматурга не обнаружено. В частности, речь идет о квартирах в Екатеринбурге, которые Коляда при жизни приобретал и предоставлял артистам театра. Отдельно предстоит решить вопрос об авторских правах на его пьесы: произведения драматурга продолжают ставить в России и за рубежом, а часть репертуара самого «Коляда-Театра» основана на его текстах. Эти вопросы будут решаться в рамках наследственного производства и не препятствуют продолжению работы театра.

Смерть Коляды стала для коллектива не только творческой, но и серьезной организационной проблемой. Театр, который драматург создавал с 2001 года, фактически на несколько месяцев оказался без человека, обладающего полномочиями единственного учредителя. Из-за этого возникли ограничения по счетам и документам, а в перспективе не исключалась ликвидация организации. В июне представитель Вашакидзе Владислав Хрупалов говорил, что судебной практики по подобным спорам практически нет, поэтому предсказать исход дела было сложно.

Николай Коляда умер 2 марта 2026 года в возрасте 68 лет. Он основал «Коляда-Театр» в Екатеринбурге в 2001 году, а фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» — еще в 1994-м. За годы работы театр стал одной из наиболее известных независимых сцен города.