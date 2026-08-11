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11 августа 202617:26

Власти Свердловской области прорабатывают гастроли «Коляда-театра» по муниципалитетам

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Правительство Свердловской области прорабатывает возможность организации гастролей «Коляда-театра» по муниципалитетам региона. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

Вопросы деятельности театра, подготовки к новому сезону и сохранения творческого наследия его основателя Николая Коляды министр культуры Свердловской области Илья Марков обсудил с директором АНО «Коляда-театр» Экой Вашакидзе. Встреча состоялась по поручению губернатора региона Дениса Паслера.

«Для Свердловской области «Коляда-театр» — значимая часть культурного пространства региона. Сегодня важно обеспечить коллективу условия для стабильной работы, сохранить его творческую индивидуальность и созданное Николаем Владимировичем культурное наследие. Правительство Свердловской области заинтересовано в том, чтобы театр продолжал развиваться и реализовывать свои творческие планы», — сказал министр культуры региона Илья Марков.

Стороны также обсудили гастрольный проект, который позволит представить спектакли театра жителям муниципалитетов Свердловской области. В театре заинтересованы в таком формате, его возможную реализацию планируют продолжить обсуждать, в том числе на весну.

По словам Э. Вашакидзе, в новом сезоне театр продолжит показы действующего репертуара и работу над новыми постановками. Также планируется реализация проектов, связанных с наследием Николая Коляды, в том числе выпуск новых томов собрания его сочинений и проведение читок пьес драматурга и его учеников в рамках проекта «Коляда-хронология».

Еще одним направлением работы останется фестиваль «Коляда-Plays». Театр уже принимает заявки на участие в нем. Кроме того, коллектив продолжает работу над спектаклями, которые Коляда планировал поставить при жизни.

«Коляда-театр» основан Николаем Колядой в Екатеринбурге в 2001 году. Коллектив неоднократно представлял Свердловскую область на российских и международных театральных площадках. С 2014 года театр работает в здании бывшего кинотеатра «Искра» на проспекте Ленина.

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