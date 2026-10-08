Кредиторы «Самолета» обсуждают план улучшения финансового положения застройщика

УрБК, Москва, 08.10.2026. Сбербанк совместно с группой «Самолет» и ее кредиторами разрабатывает план улучшения ситуации в компании, сообщил журналистам в кулуарах форума «СберИнвестиции» «Настоящее будущее» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, пишет РБК.

«Что касается ГК «Самолет», мы активно взаимодействуем с группой компаний и со всеми кредиторами, которые работают с группой компаний «Самолет». Сейчас делаем такой план улучшения ситуации в группе компаний «Самолет», — заявил А. Ведяхин на форуме «СберИнвестиций» «Настоящее — будущее».

О том, что «Сбер» может получить в управление часть бизнеса ГК «Самолет», стало известно в середине сентября текущего года. Банк может войти в капитал «дочек» девелопера, строящих ЖК на его же проектном финансировании. Есть и другой вариант, при котором залогом выступят не связанные с «Самолетом» активы бенефициаров группы. Если сделка состоится, это будет крупнейшая передача управления в российском девелопменте.

О финансовых проблемах «Самолета» стало известно в начале 2026 года. Тогда застройщик обратился в федеральное правительство с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 млрд руб. В компании объясняли обращение за господдержкой попыткой оптимизировать финансирование бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что «является нормальной рыночной практикой для многих системообразующих отраслей». Однако подкомиссия Минфина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК «Самолет», рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности.

Глава Сбербанка Герман Греф также не увидел критической ситуации с обслуживанием долга — у «Самолета» достаточно ликвидности для обслуживания обязательств, заявил глава банка в феврале 2026 года.