Сбербанк планирует взять в управление часть бизнеса группы «Самолет»

УрБК, Москва, 17.09.2026. Сбербанк может получить в управление часть бизнеса группы «Самолет». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

По словам одного из них, это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Он уточняет, что пока условия сделки находятся на стадии обсуждения. Не исключается реструктуризация кредитов, при которой в качестве залога могут выступить активы бенефициаров группы, не имеющих отношения к бизнесу «Самолета».

По данным другого источника, один из обсуждаемых вариантов — вхождение банка в капитал дочерних структур девелопера, строящих жилые комплексы за счет проектного финансирования со стороны госбанка. Такая практика уже встречалась на рынке и комфортна для обеих сторон: кредитор получает полный контроль над всеми операционными процессами в проектах, застройщик — гарантии передачи квартир покупателям, пояснил собеседник.

ГК «Самолет» — крупнейший в России девелопер по объему текущего строительства жилья — 4,38 млн кв. м, по данным информсистемы «Наш.Дом.РФ». Выручка группы в первом полугодии 2026 года снизилась на 31,3% год к году, до 117,4 млрд руб. Чистый убыток компании составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее.

О финансовых проблемах «Самолета» стало известно в начале 2026 года. Тогда застройщик обратился в федеральное правительство с просьбой предоставить льготный кредит в размере 50 млрд руб. В компании объясняли обращение за господдержкой попыткой оптимизировать финансирование бизнеса в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что «является нормальной рыночной практикой для многих системообразующих отраслей». Однако подкомиссия Минфина пришла к выводу об отсутствии критических проблем у ГК «Самолет», рекомендовав продолжить работу с банками и принять необходимые меры для поддержания финансовой стабильности.

Глава Сбербанка Герман Греф также не увидел критической ситуации с обслуживанием долга — у «Самолета» достаточно ликвидности для обслуживания обязательств, заявил глава банка в феврале 2026 года. По данным на 9 сентября, наравне с «Самолетом» заметно сократили совокупную выручку еще семь крупных российских застройщиков — 12,1% год к году, до 699,8 млрд руб.