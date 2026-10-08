В магнитогорском курорте «Притяжение» завершается строительство ледовой арены Академии хоккея «Металлург»

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2026. В городском курорте Магнитогорска «Притяжение» завершается строительство новой ледовой арены спортивного комплекса Академии хоккея «Металлург». Открытие арены запланировано на декабрь.

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») сообщили, что проект реализуется по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» и президента ХК «Металлург» Виктора Рашникова.

Работы уже вышли на финишную прямую: по фасаду спортивного комплекса общей площадью 16,5 тыс. кв. м ведутся укладка панелей и остекление витражей. Между жилым корпусом на 122 человека и ареной возведен теплый переход, по которому хоккеисты смогут напрямую пройти в раздевалки. На завершающей стадии находятся и внутренние работы.

Над созданием льда спортивной арены работают специалисты из Москвы. Поле представляет собой сложный инженерный «пирог» толщиной 300 мм, основа которого выполнена из металла ММК. Конструкция включает системы обогрева грунта, теплоизоляцию и плиту с трубками охлаждения. После завершения всех этапов заливки здесь смонтируют борта и нанесут разметку по регламенту КХЛ.

Новый спортивный кластер получит продуманную многофункциональную инфраструктуру. Помимо основной арены на 1 тыс. 200 мест и тренировочной площадки, здесь оборудуют 18 комфортных раздевалок, специализированную бросковую зону на шесть секторов, а также залы для игровых видов спорта, силовых тренировок и кардиозону. На прилегающей территории расположатся футбольное поле с искусственным покрытием, беговой трек и парковка на 262 машиноместа.

Масштабное строительство Академии хоккея в городском курорте «Притяжение» призвано полностью перезапустить знаменитую магнитогорскую детско-юношескую спортивную школу. В настоящее время в ДЮСШ «Металлург» занимаются более 600 юных спортсменов в возрасте от 5 до 17 лет.

«Ледовая арена и все инфраструктурные объекты Академии строятся в первую очередь ради качественных изменений в подготовке резерва, — отметил Виктор Рашников. — Наша цель — создать для юных спортсменов лучшие условия для тренировок, учебы, восстановления и быта. Мы хотим вывести уровень их мастерства на принципиально новую высоту».