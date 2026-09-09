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Спортивную школу ММК «Металлург» реорганизуют в Академию хоккея

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 09.09.2026. В Магнитогорске детско-юношескую спортивную школу «Металлург» реорганизуют в Академию хоккея. В учреждении сменится не только организационная структура, но и система управления подготовкой и развитием воспитанников, сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»).

Реорганизация приурочена к открытию новой современной ледовой арены в городском курорте «Притяжение», запуск которой запланирован на декабрь 2026 года. Обновление материальной базы позволит улучшить процессы тренировок, реабилитации и восстановления для более чем 600 юных спортсменов в возрасте от 5 до 17 лет. Для этого сейчас пересматриваются методические материалы, регламенты, требования к организации учебного процесса и подбору кадров, а также увеличивается число тренеров и персонала. Масштабный проект «Академия хоккея», который позволит поднять на новую высоту подготовку качественного резерва для команды мастеров, реализуется по инициативе председателя совета директоров ПАО «ММК» и президента ХК «Металлург» Виктора Рашникова.

В здании новой ледовой арены общей площадью 16,5 тыс. кв. м, помимо основного льда с трибунами на 1 тыс. 200 мест и тренировочной площадки, предусмотрены 18 комфортных раздевалок, специальная бросковая зона на шесть секторов и просторный зал для игровых видов спорта. Для восстановления спортсменов внутри оборудуют медицинские кабинеты, тренажерный зал и кардиозону. Спортивное оснащение дополнит уличная территория с футбольным полем с искусственным покрытием и беговым треком. Для максимального удобства юных хоккеистов возведен комфортный теплый переход, соединяющий арену с жилым корпусом на 122 человека. Он позволит попадать в раздевалки прямо из комнат проживания, не выходя на улицу.

Запуск Академии хоккея станет частью в завершении выстраивания эффективной вертикали — от детской школы до клуба Континентальной хоккейной лиги. Ее выпускники смогут продолжить свой профессиональный рост в коллективах системы «Металлург» — ВХЛ «Магнитка», МХЛ «Стальные лисы» и основной команде КХЛ, рассказали в пресс-службе.

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