В магнитогорском парке «Притяжение» открыли новые объекты

Фото Сергея Петруши

УрБК, Магнитогорск, 21.07.2025. В День металлурга председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников официально открыл новые объекты на территории городского курорта «Притяжение», сообщает пресс-служба ММК.В торжественном мероприятии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.«Притяжение» — это круглогодичное парковое пространство общей площадью 400 гектаров. Инициатором и инвестором проекта является председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников. Начиная с 2022 года ежегодно в городском курорте открываются новые объекты, в нынешнем году вошли в строй объекты четвертой очереди проекта.Ключевым объектом четвертой очереди стал центр развлечений, в котором на площади 10 тыс. кв. м расположены кибер-арена, площадка для лазертага, полоса препятствий, VR-аттракционы и другие локации, оснащенные самым современным оборудованием. Здание центра развлечений спроектировано с учетом лучших градостроительных практик. Его изюминка — атриум с огромным световым куполом, соединяющий тематические и функционально разные зоны для детей и взрослых.Завершено строительство бульвара — главной пешеходной артерии парка, которая соединила инфоцентр и фудмолл со спортивным кластером.Перед началом летнего сезона в этом году на видовом холме в «Притяжении» открылся уникальный с технической точки зрения летний тюбинг со специальным пластиковым покрытием. Протяженность трасс составляет 170 метров, высота до верхней точки — 24 метра.Другой новый объект, расположенный за видовым холмом — скейт-парк. Современная площадка для активного и экстремального спорта с наклонными гранями и рейлами, мини-рампой и квотерпайпом разделена на три зоны для трюков разного уровня сложностей.Еще одна точка притяжения горожан и туристов появилась на искусственном холме. Это открытый в марте текущего года видовой ресторан «Гора» с панорамными видами на город и сам курорт, разнообразным меню и демократичными ценами.В рамках четвертой очереди также реконструирована площадка для падел-тенниса. Локация стала крытой, а значит, всесезонной. Появились комфортные раздевалки, установлены современные системы кондиционирования в летний период и отопления в зимний.«Наполнение «Притяжения» новыми объектами инфраструктуры продолжается. Жители и гости Магнитогорска уже в скором времени смогут воспользоваться услугами нового термального комплекса, на очереди - фитнес-центр и Академия хоккея. «Притяжение» уже стало любимым местом отдыха для горожан и визитной карточкой Магнитки. Изначально мы ставили перед собой задачу создать уникальный, не имеющий аналогов парк, который позволит качественно изменить досуг магнитогорцев и сделать наш город более комфортным и привлекательным для жизни», — подчеркнул председатель совета директоров Виктор Рашников.В декабре этого года будет завершено строительство термального комплекса с природными источниками, пять бассейнами общей площадью более 1 тыс. кв. м, банным комплексом и SPA-отелем.Полным ходом идет строительство детской Хоккейной академии «Металлург» с двумя ледовыми аренами. Ее открытие запланировано на конец 2026 года.Началась реализация проекта по возведению большого фитнес-центра со спа-салоном и двумя бассейнами для взрослых и детей. Здание будет вмещать одновременно до 400 человек. Свои двери центр откроет в День металлурга-2026.В третьем квартале текущего начнется строительство нового жилого квартала. Комплексная застройка с созданием социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой охватит свыше 32 га. Первая очередь проекта, девелопером которого выступает компания «Голос», включает в себя 680 квартир общей площадью 44 тыс. кв. м.