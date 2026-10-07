Татьяна Савинова открыла в Екатеринбурге III Евразийский форум «Санкур-эволюция»

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. В Екатеринбурге 7 октября открылся III Евразийский форум «Санкур-эволюция». Открыла форум заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что мероприятие объединит опыт 1,5 тыс. профильных специалистов из России и зарубежья. В фокусе внимания специалистов — формирование нового подхода к оздоровительному отдыху как основе здорового и счастливого долголетия.

«Я очень рада, что один из крупнейших форумов в нашей стране проходит именно здесь, в Екатеринбурге, и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко поприветствовал участников этого масштабного мероприятия. У нас очень много природных факторов, хорошо развита структура учреждений санаторно-курортного профиля. В этом году мы видим большой рост по востребованности путевок: на 30% увеличилось число людей, которые побывали в наших государственных здравницах, по сравнению с данными прошлого года. Задачу по наращиванию объемов ставит перед Минздравом и глава нашего региона Денис Владимирович Паслер», — подчеркнула Т. Савинова.

III Евразийский форум «Санкур-эволюция» продлится до 9 октября.