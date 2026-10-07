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Вчера15:22

ФАС уличила «Альфа-Банк» в нарушении рекламного законодательства

УрБК, Москва, 07.10.2026. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала «Альфа-Банк» нарушившим требования рекламного законодательства.

В пресс-службе ведомства сообщили, что речь идет о рекламе страхового продукта ОСАГО от «Альфа-Банка», которая распространялась в июне-июле 2026 года на телевизионных каналах и радиостанциях.

«Служба рассмотрит вопрос о привлечении нарушителя к ответственности в соответствии с КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе.

При этом ФАС не раскрыла в деталях, какие именно нормы закона были нарушены. В подобных делах обычно ссылаются на части 6 или 7 статьи 5 Закона «О рекламе» — они касаются рекламы, в которой отсутствует часть существенной информации о товаре, условиях его приобретения или использования, если из-за этого искажается общий смысл сообщения и потребитель вводится в заблуждение.

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