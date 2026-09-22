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Вчера17:30

Подведены главные итоги рекламного форума «НРФ Регионы» в Екатеринбурге

Фото предоставлено организаторами Национального рекламного форума «НРФ Регионы»
Фото предоставлено организаторами Национального рекламного форума «НРФ Регионы»
Фото предоставлено организаторами Национального рекламного форума «НРФ Регионы»
Фото предоставлено организаторами Национального рекламного форума «НРФ Регионы»
Фото предоставлено организаторами Национального рекламного форума «НРФ Регионы»
Фото предоставлено организаторами Национального рекламного форума «НРФ Регионы»
Фото предоставлено организаторами Национального рекламного форума «НРФ Регионы»
Фото предоставлено организаторами Национального рекламного форума «НРФ Регионы»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Региональный рекламный рынок движется в сторону более точного планирования размещений, омниканальных стратегий и оценки эффективности рекламных кампаний. Эти тенденции стали одной из основных тем Национального рекламного форума «НРФ Регионы», который прошел 18 сентября в Екатеринбурге.

В мероприятии в «Синара Центре» приняли участие около 1 тыс. представителей регионального рекламного рынка и более 100 экспертов. В рамках форума состоялось свыше 20 сессий, посвященных развитию медиарынка за пределами столиц, новым платформам и работе с данными, эффективности рекламы и взаимодействию брендов с аудиторией.

Одним из ключевых вопросов стала трансформация подходов к планированию рекламных бюджетов. Участники стратегической сессии «Новая карта рынка: стратегия роста за пределами столиц» говорили о необходимости повышать качество рекламного инвентаря, обеспечивать прозрачность размещений и учитывать риски, связанные с рекламным мошенничеством.

Отдельное внимание уделили омниканальным стратегиям. При планировании кампаний рекламодателям необходимо учитывать пересечение аудиторий разных каналов, количество избыточных контактов с пользователем, совокупный охват и частоту контактов. При этом взаимодействие с брендом на разных площадках должно обеспечивать единый пользовательский опыт.

Еще одним направлением стало более точное определение роли отдельных рекламных каналов в медиамиксе. В частности, участники рассматривали взаимосвязь наружной рекламы с поисковым продвижением, а радиорекламы — с переходами на сайты и поиском информации о бренде.

На сессии о соотношении брендовых и performance-инструментов заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям «МегаФона» Виктория Тиманова сформулировала подход следующим образом: «Бренд формирует спрос, а перформанс его конвертирует».

Отдельно участники обсудили использование искусственного интеллекта в рекламной деятельности. В ходе юридической сессии Михаил Хохольков отметил, что применение ИИ не снимает с бизнеса ответственности за принимаемые решения. В этой связи компаниям необходимо заранее определять правила использования технологий и ответственных за их применение.

Еще одним фактором эффективности специалисты назвали корректную постановку целей рекламных мероприятий. По мнению участников, критерии успеха и способы оценки результата необходимо определять еще на этапе подготовки кампании.

Вопросы идентичности брендов также рассматривались с учетом региональной специфики. В качестве примеров разбирались маркетинговые стратегии «Мотив», Flowwow, «Жизньмарт» и «Контур».

Таким образом, среди основных ориентиров для регионального рекламного рынка участники форума выделили прозрачность размещений, доверие аудитории, согласованность коммуникации бренда в разных каналах и заранее определенные критерии эффективности рекламных кампаний.

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