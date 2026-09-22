Подведены главные итоги рекламного форума «НРФ Регионы» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2026. Региональный рекламный рынок движется в сторону более точного планирования размещений, омниканальных стратегий и оценки эффективности рекламных кампаний. Эти тенденции стали одной из основных тем Национального рекламного форума «НРФ Регионы», который прошел 18 сентября в Екатеринбурге.

В мероприятии в «Синара Центре» приняли участие около 1 тыс. представителей регионального рекламного рынка и более 100 экспертов. В рамках форума состоялось свыше 20 сессий, посвященных развитию медиарынка за пределами столиц, новым платформам и работе с данными, эффективности рекламы и взаимодействию брендов с аудиторией.

Одним из ключевых вопросов стала трансформация подходов к планированию рекламных бюджетов. Участники стратегической сессии «Новая карта рынка: стратегия роста за пределами столиц» говорили о необходимости повышать качество рекламного инвентаря, обеспечивать прозрачность размещений и учитывать риски, связанные с рекламным мошенничеством.

Отдельное внимание уделили омниканальным стратегиям. При планировании кампаний рекламодателям необходимо учитывать пересечение аудиторий разных каналов, количество избыточных контактов с пользователем, совокупный охват и частоту контактов. При этом взаимодействие с брендом на разных площадках должно обеспечивать единый пользовательский опыт.

Еще одним направлением стало более точное определение роли отдельных рекламных каналов в медиамиксе. В частности, участники рассматривали взаимосвязь наружной рекламы с поисковым продвижением, а радиорекламы — с переходами на сайты и поиском информации о бренде.

На сессии о соотношении брендовых и performance-инструментов заместитель генерального директора по маркетингу и коммуникациям «МегаФона» Виктория Тиманова сформулировала подход следующим образом: «Бренд формирует спрос, а перформанс его конвертирует».

Отдельно участники обсудили использование искусственного интеллекта в рекламной деятельности. В ходе юридической сессии Михаил Хохольков отметил, что применение ИИ не снимает с бизнеса ответственности за принимаемые решения. В этой связи компаниям необходимо заранее определять правила использования технологий и ответственных за их применение.

Еще одним фактором эффективности специалисты назвали корректную постановку целей рекламных мероприятий. По мнению участников, критерии успеха и способы оценки результата необходимо определять еще на этапе подготовки кампании.

Вопросы идентичности брендов также рассматривались с учетом региональной специфики. В качестве примеров разбирались маркетинговые стратегии «Мотив», Flowwow, «Жизньмарт» и «Контур».

Таким образом, среди основных ориентиров для регионального рекламного рынка участники форума выделили прозрачность размещений, доверие аудитории, согласованность коммуникации бренда в разных каналах и заранее определенные критерии эффективности рекламных кампаний.