В Свердловской и Кемеровской областях стартует Чемпионат регионов по технологическим кейсам при поддержке ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. Автономная некоммерческая просветительская организация «Школьная лига» при поддержке металлургической компании ЕВРАЗ объявила о старте регистрации на Чемпионат регионов по решению технологических кейсов. К участию приглашаются команды школьников 9–11 классов из Свердловской и Кемеровской областей, пишет пресс-служба ЕВРАЗа.

Соревнование представляет собой командную работу над задачами, максимально приближенными к реальным производственным процессам предприятий ЕВРАЗа. Тематика кейсов охватывает металлургию, современное оборудование, а также электроэнергетику и теплоэнергетику.

Чемпионат пройдет в три этапа: ознакомительный — 12–25 октября; практический — 2–15 ноября; финальный — 23–29 ноября. Участие в проекте бесплатное. Команда должна состоять из 5–7 человек, при этом настоятельно рекомендуется наличие наставника-педагога. Подать заявку можно на официальном сайте evrazcup.ru до 12 октября.

Главная цель мероприятия — ранняя профориентация и формирование кадрового резерва регионов по модели «школа — вуз — предприятие». В ходе соревнований участники погружаются в инженерные и технические профессии, осваивают навыки проектной работы в команде и лучше понимают свою будущую образовательную траекторию. В прошлом сезоне Чемпионат объединил 130 команд и 769 участников, которые представили более 250 решений по девяти кейсам. Победителей текущего сезона также ждут дипломы и ценные призы.