Жители новостроек в Екатеринбурге получили доступ к качественной мобильной связи

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. Жители новостроек ЖК «Веер Парк» в Екатеринбурге получили доступ к качественной мобильной связи. Запустил новое оборудование, обеспечивающее передачу данных на скорости до 80 Мбит/с, сотовый оператор «МегаФон».

В пресс-службе мобильного оператора сообщили, что жилой комплекс расположен рядом с крупным торговым центром и лесопарком. Чтобы пользователи оставались на связи во время прогулок, работы из дома или шопинга, инженеры оператора учли особенности локации и провели настройку параметров сети.

Установленное оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что позволяет обеспечить устойчивый сигнал как внутри домов, так и на открытых площадках. Помимо этого, учтена возрастающая нагрузка на сеть: в жилом комплексе будут сдаваться новые дома, а значит, количество пользователей в радиусе действия новой базовой станции будет увеличиваться.

Максимальная скорость передачи данных достигает 80 Мбит/с — этого достаточно, чтобы воспользоваться онлайн-навигацией в лесопарке, послушать любимую музыку на стриминговых сервисах или отправить файлы.

Оператор ранее запустил новое телеком-оборудование и в Академическом районе Екатеринбурга.