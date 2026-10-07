ГлавнаяНовости
Вчера11:24

Число россиян с неофициальными доходами сократилось на треть с 2022 года

УрБК, Москва, 07.10.2026. По итогам 2025 года численность трудоспособных россиян без официальных источников дохода составила 8 млн человек — на 3,7 меньше показателей на начало 2022 года (11,7 млн). Такие данные озвучил на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, пишет «Коммерсантъ». 

Сокращение числа трудоспособных с неустановленными источниками доходов связано в том числе с работой контрольно-аналитического блока ФНС по проверке 3,4 млн российских работодателей. Эти проверки проводятся с учетом индикаторов риска, среди которых выплаты работникам ниже МРОТ и зарплаты меньше среднерыночных в регионе.

Общая численность граждан без официальных источников доходов, по данным ФНС, сейчас составляет 69 млн человек из 146,9 млн россиян. В эту категорию, кроме официально не работающих в трудоспособном возрасте (зона контроля для ФНС), служба включает и граждан, которые не считаются активными на рынке труда: детей, неработающих студентов и пенсионеров (с их доходов, даже если они есть, не платятся НДФЛ и страховые взносы).

За 2025 год обеление позволило ФНС дополнительно собрать 29 млрд руб. в виде НДФЛ и страховых взносов, за первую половину 2026 года — еще 27 млрд руб.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
05 октября 202611:08

Число официально трудоустроенных россиян увеличилось на 1,3 миллиона за четыре года

УрБК, Москва, 05.10.2026. Число официально трудоустроенных россиян за четыре года увеличилось на 1,3 млн человек. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на парламентских слушаниях в Совете Федерации. «Одновременно число трудоспособных лиц, не имеющих официального дохода, уменьшилось на 3,7 млн человек. Число активных самозанятых, которые вели деятельность в 2025 году, — 9,5 млн человек», — сообщил Д. Егоров. Глава ведомства также отметил и рост официально трудоустроенных среди иностранных работников — до 3 млн человек за последние четыре года. В августе