Число россиян с неофициальными доходами сократилось на треть с 2022 года

УрБК, Москва, 07.10.2026. По итогам 2025 года численность трудоспособных россиян без официальных источников дохода составила 8 млн человек — на 3,7 меньше показателей на начало 2022 года (11,7 млн). Такие данные озвучил на парламентских слушаниях в Совете Федерации глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, пишет «Коммерсантъ».

Сокращение числа трудоспособных с неустановленными источниками доходов связано в том числе с работой контрольно-аналитического блока ФНС по проверке 3,4 млн российских работодателей. Эти проверки проводятся с учетом индикаторов риска, среди которых выплаты работникам ниже МРОТ и зарплаты меньше среднерыночных в регионе.

Общая численность граждан без официальных источников доходов, по данным ФНС, сейчас составляет 69 млн человек из 146,9 млн россиян. В эту категорию, кроме официально не работающих в трудоспособном возрасте (зона контроля для ФНС), служба включает и граждан, которые не считаются активными на рынке труда: детей, неработающих студентов и пенсионеров (с их доходов, даже если они есть, не платятся НДФЛ и страховые взносы).

За 2025 год обеление позволило ФНС дополнительно собрать 29 млрд руб. в виде НДФЛ и страховых взносов, за первую половину 2026 года — еще 27 млрд руб.