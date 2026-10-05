Число официально трудоустроенных россиян увеличилось на 1,3 миллиона за четыре года

УрБК, Москва, 05.10.2026. Число официально трудоустроенных россиян за четыре года увеличилось на 1,3 млн человек. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

«Одновременно число трудоспособных лиц, не имеющих официального дохода, уменьшилось на 3,7 млн человек. Число активных самозанятых, которые вели деятельность в 2025 году, — 9,5 млн человек», — сообщил Д. Егоров.

Глава ведомства также отметил и рост официально трудоустроенных среди иностранных работников — до 3 млн человек за последние четыре года.

В августе текущего года ассоциация частных агентств занятости «Труд» предложила ужесточить борьбу со скрытыми формами заемного труда. В письме ассоциации, направленном председателю правительства Михаилу Мишустину, говорилось, что заемный труд приобрел в России системный характер. Речь идет о ситуациях, когда человек фактически работает в одной компании, но официально оформлен в другой. По оценкам, приведенным в обращении, объем такого рынка в 2025 году составил почти 11,5 трлн руб. 50% нелегальной занятости приходится на подрядные организации и аутсорсинговые схемы, а работать в рамках теневой занятости могут до 18 млн человек.