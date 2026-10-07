В Екатеринбурге увековечат память инициатора создания УрФУ Станислава Набойченко

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2026. В Екатеринбурге установят памятную доску в честь Станислава Набойченко — бывшего ректора УГТУ‑УПИ и одного из инициаторов создания Уральского федерального университета им. Б.Н. Ельцина.

Как сообщили в пресс‑службе УрФУ, мемориальную доску разместят на здании манежа, расположенного на улице, носящей имя академика. Торжественное открытие запланировано на 7 октября.

Имя Станислава Набойченко, ученого‑металлурга, государственного и общественного деятеля, прочно вошло в историю вуза и всего Уральского региона, отмечают в УрФУ. Станислав Набойченко — член‑корреспондент РАН, член президиума Уральского отделения РАН, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации, почетный гражданин Свердловской области. Он также являлся академиком восьми российских и международных общественно‑научных академий.