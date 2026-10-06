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Промпроизводство в Свердловской области с начала года снизилось на 7,5%

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. Индекс промышленного производства в Свердловской области за январь–август 2026 года составил 92,5% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

Снижение общего показателя произошло на фоне падения объемов в добывающих отраслях (91,9%), а также в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром (89,1%) и водоснабжения (90,9%). При этом обрабатывающие производства продемонстрировали рост на 3,4%, став единственным драйвером положительной динамики в промышленном секторе региона.

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