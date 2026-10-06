В Екатеринбурге скорректировали инвестпрограмму МУП «Водоканал»

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. В Екатеринбурге внесены поправки в инвестиционную программу МУП «Водоканал». Как следует из приказа, утвержденного министром энергетики и ЖКХ по Свердловской области Андрееем Рубцовым, общая сумма затрат на программу до 2035 года составит более 42 млрд руб.

Согласно документу, Западную фильтровальную станцию МУП «Водоканал» планируется модернизировать к 2035 году. В ближайшие девять лет планируется сократить износ фильтровальной станции с текущих 45,23% до 29,31%. На 2034 год поставлен план по износу на уровне 42,55%. Что касается водопровода в Екатеринбурга (он изношен на 33,52%), к 2035 году степень его износа должна снизиться до 25,2%.

С канализацией ситуация по состоянию на 2026 год следующая — износ сетей водоотведения составляет 40,21%. К 2035 году степень износа канализации в городе должна снизиться до 34%. Постепенно планируется модернизировать и аэрационные станции: план снижения износа с 40,17% в текущем году до 34,1% через девять лет.

Из общего объема инвестиций 23,6 млрдруб. будут направлены на развитие системы водоснабжения, а еще 19,3 млрд руб. — на водоотведение. Финансирование будет привлечено из нескольких источников, включая амортизацию, прибыль на капитальные вложения и плату за технологическое присоединение новых объектов. Некоторые проекты будут финансироваться за счет платы за подключение.

Самым масштабным проектом инвестиционной программы стала модернизация Южной аэрационной станции, на которую выделено 6,14 млрд руб. После реконструкции производительность станции достигнет 550 тыс. кубометров в сутки. Ранее DK.RU сообщал, что «Водоканал» объявил тендер на третий этап реконструкции станции, стоимость которого оценивается в 3,4 млрдруб. В настоящее время станция принимает 85% городских стоков (из всех районов, кроме Уралмаша и Эльмаша) — около 400 тыс. кубометров в год. После модернизации производительность станции увеличится до 550 тыс. кубометров в сутки.

Еще 5,8 млрд руб. планируется направить на модернизацию головных сооружений водопровода, что позволит увеличить их производительность до 150 тыс. кубометров в сутки с перспективой роста до 300 тыс. кубометров. Среди других капиталоемких проектов — реконструкция канализационных станций, модернизация водоводов, строительство сооружений водоподготовки и водоводов.