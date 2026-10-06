Девелоперы обсудили на форуме 100+ в Екатеринбурге развитие отрасли в условиях умеренной стагнации

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. В Екатеринбурге участники сессии выставки-форума TechnoBuild 100+ «Новая экономика девелопмента. Как отладить процессы, чтобы строить эффективно» обсудили развитие отрасли в условиях умеренной стагнации.

В дискуссии приняли участие заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Антон Шафаростов, директор В2В-департамента СТД «Петрович» Елена Азарова, коммерческий директор «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов, директор по девелопменту «Группа Голос» Антон Амелин, гендиректор АСЦ «Правобережный» Дмитрий Естехин, коммерческий директор СКМ Девелопмент Антон Мещеряков, гендиректор ООО СЗ «New квартал» Александр Копин и главный редактор «РБК Екатеринбург» Богдан Кульчицкий.

Эксперты отметили, что после продолжительного периода роста объемы строительных работ возвращаются к уровню 2022 года, а запуск новых проектов замедляется. Екатеринбург отличается высоким объемом строительства жилья, но сейчас лидирует по другому показателю — распроданности. Драйверами роста стройотрасли на ближайший период будут промышленность, инфраструктура и логистика, уверена Е. Азарова.

В актуальной структуре себестоимости девелоперского продукта, по мнению А. Мещерякова, строительно-монтажные работы сегодня представляют самую значительную финансовую нагрузку — 67%, земля — 13,5–15%, проектное финансирование — 8%, продажи (реклама, риелторы) — около 4%, проектирование — 1,5–3%. Основные статьи расходов — оплата труда и подрядчиков, земля и финансирование — растут в стоимости и не поддаются быстрой оптимизации.

По данным аналитиков «Петровича», среднегодовой рост стоимости материалов составил всего 3%. Больше всего подорожали металлопрокат, электротехнические изделия, при том, что на менее дефицитные позиции цены снизились. Ключевой проблемой участники назвали стоимость проектного финансирования, которая выросла в 2,5-3 раза относительно проектов 2020–2023 годов. «Стоимость денег для девелопера сегодня — это основной вызов. Банки не снижают ставки вслед за ключевой, а застройщики вынуждены работать в условиях неопределенности», — заявил Д. Естехин.

Среди других вызовов: рост стоимости земельных участков и фонда оплаты труда. Эксперты отметили, что за последние четыре года заработные платы в отрасли выросли вдвое, что не всегда сопряжено с ростом производительности труда. Решение проблемы эксперты видят в снижении маржинальности проектного финансирования, рационализации проектных решений, пересмотре этапов реализации проектов в части благоустройства и их сроков, оптимизации логистики и товарного кредитования у поставщиков.

В закупке и работе с поставщиками необходимы отсрочки платежей, минимизация работы с посредниками и работа через дилеров там, где нужен сервис, логистика и гибкость. Елена Азарова отметила, что эффективность процессов логистики и поставок стройматериалов повысит принцип just-in-time, когда поставщики будут привозить на стройку ровно столько материала, сколько нужно на короткий срок. В этом случае экономия складывается за счет исключения потерь из-за неправильного хранения.

Что касается прогнозов, большинство экспертов прогнозируют стагнацию в ближайшие двух-трех лет. Второй сценарий — рост спроса, дефицит и инфляция на стройматериалы в том случае, если возникнут неизвестные пока драйверы роста рынка.