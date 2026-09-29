В выставочном комплексе «Екатеринбург-ЭКСПО» сегодня состоялось торжественное открытие 13-го Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Мероприятие, которое продлится до 2 октября, в этом году объединило профессионалов отрасли вокруг главной темы — «Дом будущего».

Масштаб и инновации

Ежегодно Свердловская область становится главной строительной площадкой страны, привлекающей десятки тысяч специалистов. В этом году масштаб форума впечатляет: свои разработки представили более 600 экспонентов, деловая программа включает 220 мероприятий, а на площадках выступят 1000 спикеров. Ожидается, что общая аудитория события достигнет 35 тыс. человек.

Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, регион выступает не просто выставочной площадкой, но и генератором инноваций. «Строительная отрасль сегодня быстрее других отзывается на инновации, внедряя новые технологии и интеллектуальные решения, многие из которых рождаются именно на Среднем Урале. Цифровые двойники зданий, «умные» дома, нестандартные архитектурные решения — все это уже работает у нас», — подчеркнул глава региона.

Ярким примером успешной интеграции технологий губернатор назвал район «Академический», где интеллектуальные системы внедрены в управление инфраструктурой для комфорта жителей. Еще один показательный пример — Новокольцовский: за годы проведения форума территория эволюционировала от простых выставочных павильонов до развитого района с жилой инфраструктурой, способного принимать события уровня Международного фестиваля молодежи и Спартакиады народов России.

На церемонии открытия также выступили ключевые фигуры региона и федеральные эксперты. Так, первый зампредседателя Заксобрания Свердловской области, вице-президент НОСТРОЙ и экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий акцентировал внимание на устойчивости уральского стройкомплекса. Он отметил, что несмотря на сложные времена и общенациональные вызовы, меры, принимаемые правительством региона и руководством города, обеспечивают отрасли положительную динамику и позволяют выполнять намеченные перспективные планы.

Градостроительные перспективы: курс на 86 миллионов «квадратов»

Несмотря на текущие экономические реалии и в администрации Екатеринбурга, и сами девелоперы сохраняют оптимизм относительно будущего и отрасли, и рынка недвижимости. Жилой фонд Екатеринбурга к 2045 году может достичь 86 млн кв. м, сообщил начальник мастерской генерального плана города Павел Скачков на сессии администрации Екатеринбурга на панельной дискуссии форума. По его словам, на сегодняшний день уже реализовано 45 млн кв. м. Таким образом, к 2045 году планируется ввести еще 40 млн «квадратов», что в текущих условиях рынка вполне достижимо.

«Учитывая текущие тренды по застройке, это реальный фонд, который к 2045 году может появиться. Мы ежегодно рассматриваем показатели реализации губернатора в части ввода жилищного фонда. И заданными темпами, начиная с 2021 года, мы смело идем: где-то даже задираем планку, а где-то вынуждены охлаждать рынок, потому что жилищного фонда вводится достаточное или даже превышающее заданное количество», — отметил П. Скачков.

Реализация такого масштабного объема потребует также создания новых мест приложения труда и развития соответствующей инфраструктуры. При этом город, по словам начальника мастерской генплана, в первую очередь отвечает за социальную и инженерную инфраструктуру, тогда как конкретное наполнение коммерческих помещений относится к сфере бизнеса. Поэтому вопрос о том, какие именно торговые, сервисные и общественные функции необходимы новым районам, предлагается решать на более ранних стадиях проектирования.

Новая экономика девелопмента: как снизить себестоимость

Масштабные градостроительные планы требуют от застройщиков новых подходов к управлению затратами. Этому была посвящена сессия «Новая экономика девелопмента. Как отладить процессы, чтобы строить эффективно», где ведущие игроки рынка поделились своими наработками. Генеральный директор проектной компании ГК «КОРТРОС» в Челябинске Александр Копин рассказал, что стоимость денег стала одним из основных факторов, влияющих на себестоимость строительства, поэтому девелоперам приходится считать финансовые затраты с каждым днем все точнее.

«Если мы говорим о том, что влияет сейчас на себестоимость, это деньги, а точнее их стоимость. Поэтому стоимость мы вынуждены считать с каждым днем все точнее и точнее», — отметил он.

Одним из способов управления затратами в ГК «КОРТРОС» называют распределение финансовой нагрузки между различными участниками и этапами цепочки поставок. По словам А. Копина, у компании накоплен большой опыт сотрудничества, при котором поставщики берут на себя часть финансовой нагрузки, помогая девелоперу удерживать себестоимость.

Кроме того, около пяти-шести лет назад компания начала развивать централизацию закупочной деятельности с разделением закупок по товарным группам и специализацией в отдельных направлениях. Такой категорийный менеджмент, по словам эксперта, позволяет застройщику экономить средства, несвойственная для девелопмента закупочная функция дает реальный финансовый эффект. При этом работа с закупками ведется в тесном контакте с поставщиками и производителями, чтобы понимать законы развития производства и сбыта.

Экономика и рынок: вторичное жилье обгонит инфляцию

Помимо инновационных технологий и градостроительных планов, на форуме традиционно обсуждаются актуальные экономические тренды и состояние рынка недвижимости. Исполнительный директор АН «Новосел» Кирилл Гнетов представил прогноз, согласно которому цены на жилье на вторичном рынке в Екатеринбурге по итогам 2026 года могут вырасти на 11,5–13,5% к уровню прошлого года, что значительно опережает годовую инфляцию.

«В январе-сентябре текущего года вторичка в уральской столице уже подорожала на 8,5%. В четвертом квартале цены вырастут еще на 3-5% из-за сокращения «качественного предложения» и смещения спроса с рынка новостроек на вторичку», — пояснил эксперт.

По его словам, после изменения условий льготной ипотеки с 1 октября спрос с первичного рынка должен еще больше сместиться в сторону вторички. В краткосрочном периоде это даст ей мощный импульс, однако впоследствии произойдет определенный откат, и рынок плавно подойдет к концу года, если не случится существенных макроэкономических потрясений.

Для сравнения: по прогнозу Банка России, из-за значимого роста цен на топливо годовая инфляция в 2026 году составит 6–7%. Таким образом, рост цен на квартиры на вторичном рынке опередит инфляцию примерно на 5%. Кирилл Гнетов также отметил, что изначальный ажиотажный спрос на вторичном рынке был спровоцирован геополитическими событиями: граждане ринулись скупать квадратные метры, опасаясь обесценивания денег и стремясь сохранить сбережения.

Итоги и перспективы

Губернатор Денис Паслер напомнил, что интерес к уральским строительным решениям огромен не только внутри страны. Недавний Международный фестиваль молодежи, собравший более 55 тысяч гостей из 191 страны, показал, что иностранным делегациям крайне интересно изучать объекты и районы Екатеринбурга, так как многие применяемые здесь технологии опережают мировые аналоги.

Впереди участников форума ждут четыре дня интенсивной работы, сотни стратегических переговоров и экспертных дискуссий. Организаторы уверены, что 100+ TechnoBuild традиционно станет стартом для новых масштабных проектов и послужит импульсом для изменений в законодательстве, дав новый виток развития всей строительной отрасли России.