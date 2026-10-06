Замглавы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2026. Заместитель главы Екатеринбурга Дмитрий Ноженко покинул занимаемый пост. Об этом пишет «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на департамент информполитики горадминистрации.

Д. Ноженко покинул пост в связи с избранием его в депутаты законодательного собрания Свердловской области от «Единой России». Он одержал победу в Железнодорожном одномандатном округе по итогам голосования на выборах 18–20 сентября. Временно исполнять обязанности заместителя главы Екатеринбурга будет директор департамента экономики Алексей Прядеин.

Администрацию в скором времени покинет и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он сложил полномочия досрочно также в связи с переходом в законодательное собрание Свердловской области.