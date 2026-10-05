Свердловские семьи получат дополнительные путевки по проекту «От Уральских гор до Черного моря»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. По инициативе губернатора Свердловской области Дениса Паслера федеральный центр выделил дополнительно 730 путевок в рамках проекта «От Уральских гор до Черного моря».

В департаменте информполитики региона сообщили, что таким образом число детей из Свердловской области, которые смогут отправиться на отдых на побережье Черного моря, увеличилось до 3 тыс. 902. Дополнительные путевки распределят между многодетными семьями во всех муниципальных образованиях Свердловской области. Смена пройдет в Краснодарском крае с 21 октября по 13 ноября 2026 года. Ее продолжительность составит 21 день.

«Мы видим большой запрос на отдых на Черном море со стороны семей, прежде всего многодетных. Поэтому обратились в федеральный центр с предложением увеличить число путевок. Наше предложение поддержали. Для нас важно, чтобы этой возможностью смогли воспользоваться семьи во всех муниципалитетах области. Поэтому дополнительные путевки распределим между многодетными семьями по всей территории Среднего Урала. На организацию смены из областного бюджета направим 4,5 млн руб.», — сказал Денис Паслер.

По итогам летней оздоровительной кампании различными видами отдыха, в том числе оздоровительного, и занятости в 2026 году охвачено рекордное количество школьников — 487 тыс.