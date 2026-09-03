Свердловская область получила допсредства на программу детского отдыха

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2026. В рамках проекта «От Уральских гор до Черного моря» отдыхать в детских лагерях Черноморского побережья отправятся в 2026 году еще 1 тыс. 487 детей из Свердловской области. Обратился в федеральный центр с предложением увеличить число отдыхающих глава региона Денис Паслер.

В департаменте информполитики региона сообщили, что общее количество участников проекта выросло до 3,2 тыс. «Из областного бюджета мы дополнительно направили еще 9,6 млн руб. Таким образом, в сентябре будет обеспечен бесплатный отдых для юных уральцев на море. Для нас важно, чтобы ребята отдохнули и чувствовали себя комфортно и защищенно на каждом этапе поездки», — отметил Денис Паслер.

Детей отправят на Черноморское побережье двумя организованными группами. Продолжительность каждой смены составит 21 день. Сейчас специалисты формируют списки участников, собирают необходимые документы и прорабатывают вопросы проезда, сопровождения и безопасности детей. Дополнительные заезды организованы, в частности, для детей из многодетных семей, семей-участников СВО и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из всех муниципальных образований региона.

Всего за летний период в рамках проекта на Черноморском побережье Краснодарского края уже отдохнули 1 тыс. 685 детей из Свердловской области. По итогам летней оздоровительной кампании различными форматами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 461,6 тыс. детей региона, сообщили в департаменте.