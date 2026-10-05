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Свердловская область вошла в топ-15 регионов по уровню материального благополучия

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Свердловская область заняла 14‑е место в общероссийском рейтинге регионов по уровню материального благополучия населения, говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг». За год показатель региона снизился: рейтинговый балл Среднего Урала уменьшился с 79,65 (по итогам 2024 года) до 78,85 (по данным за 2025 год).

Аналитики отмечают общую тенденцию для большинства регионов из верхней части рейтинга — снижение итогового балла. В случае со Свердловской областью и рядом других субъектов ключевым фактором стало существенное сокращение доли семей, которым доступна покупка жилья в ипотеку в 2025 году. Несмотря на рост среднедушевых доходов россиян в течение прошлого года, высокие ставки по ипотечным кредитам и удорожание квадратного метра нивелировали положительную динамику по ряду компонентов рейтинга.

Лидерами рейтинга традиционно стали ресурсные регионы: первые три позиции заняли Ямало‑Ненецкий, Ханты‑Мансийский и Чукотский автономные округа. Аутсайдерами списка оказались Тува, Карачаево‑Черкесия и Ингушетия — им достались три последних места.

При расчете итогового показателя эксперты учитывали комплекс социально‑экономических индикаторов. В их числе — соотношение медианных доходов населения со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг, а также среднемесячный объем вкладов на одного жителя. Дополнительно были проанализированы доля граждан с доходами ниже границы бедности, доля семей, способных приобрести квартиру в ипотеку, и доля населения с ежемесячным доходом свыше 60 тыс. рублей.

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