Минстрой усилит контроль за собраниями собственников жилья

УрБК, Москва, 05.10.2026. Минстрой поддержал инициативу депутатов Госдумы по ужесточению контроля за собраниями собственников жилья. Это следует из отзыва ведомства к соответствующему депутатскому законопроекту, с которым ознакомились «Известия».

Законопроект подготовлен заместителем председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланой Разворотневой летом этого года в целях борьбы с массовой фальсификацией протоколов собраний собственников жилья. Для этого предлагалось отказаться от очного, заочного и очно-заочного форматов голосования, если в доме более 30 квартир.

При этом предполагалось, что граждане будут использовать два варианта волеизъявления — с помощью ГИС ЖКХ с идентификацией решения каждого собственника через «Госуслуги» либо через информационную систему, созданную региональными властями.

Документ также устанавливает четкий алгоритм проведения голосования. Инициатор направляет уведомление о нем, после чего система формирует бюллетень установленной формы с уникальным номером. Кроме того, предлагается отказаться от передачи подлинников протоколов управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК и их последующей отправки на хранение в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).

Авторы инициативы полагают, что документы будут поступать туда в электронной форме, что позволит отказаться от бумажного хранения в органах местного самоуправления. Именно при передаче через посредников, как отмечается в инициативе, нередко происходила фальсификация протоколов.

«Минстрой концептуально поддерживает необходимость совершенствования указанных институтов жилищного законодательства», — говорится в отзыве министерства. При этом ведомство предлагает учесть ряд замечаний и доработать инициативу. В частности, вместо самостоятельного размещения объявления предлагается автоматически формировать сообщение о проведении голосования в информационной системе. По мнению Минстроя, это снизит риск подделок. Одновременно в министерстве считают необходимым сохранить объявления в общедоступных местах — на информационных стендах во всех подъездах или на территории дома.