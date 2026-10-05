УрБК, Екатеринбург, 05.10.2026. Свердловская область в 2027 году примет Международную олимпиаду по финансовой безопасности. Об этом сообщается в официальном канале мессенджера MAX главы региона Дениса Паслера.

«Сегодня Красноярск передал нам олимпиадный флаг. План работы по подготовке мероприятия обсудили на заседании организационного комитета под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Главная цель олимпиады — повышение информационной, финансовой и правовой грамотности молодежи. Олимпиада проводится по поручению президента России Владимира Путина, ей присвоен высший уровень по масштабу и сложности заданий», — рассказал губернатор.

Д. Паслер отметил, что международная олимпиада по финансовой безопасности в Свердловской области станет продолжением курса на межгосударственное сотрудничество и утверждение статуса Екатеринбурга, как мировой столицы молодежи. Мероприятие пройдет на базе Уральского федерального университета (УрФУ).

«В сентябре Свердловская область принимала Международный фестиваль молодежи, который объединил десять тысяч молодых лидеров из 191-й страны. Поэтому мы рассматриваем предстоящую Международную олимпиаду как возможность для дальнейшей глобальной коммуникации молодежи, интеллектуального и творческого поиска», — сообщил губернатор.