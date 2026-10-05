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Вчера10:11

ММК переходит на единую корпоративную платформу коммуникаций

Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 05.10.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») запускает единую коммуникационную платформу «ММК-Онлайн» в рамках повышения уровня информационной безопасности.

В пресс-службе комбината сообщили, что новое решение полностью заменит публичные мессенджеры, объединив в защищенном контуре рабочие чаты, видеоконференции и внутренние бизнес-сервисы компании.

Платформа обеспечивает работников полным спектром инструментов, среди которых обмен текстовыми сообщениями, аудио- и видеозвонки, групповые чаты, организация видеоконференцсвязи с любых устройств и планирование времени в сервисе «Календарь». Напрямую через интерфейс приложения доступна работа с корпоративной почтой, а также согласование и подписание документов в системе электронного документооборота «Атас».

«ММК-Онлайн» становится полноценным цифровым рабочим местом. Мы внедряем его, чтобы сделать коммуникацию внутри команд мгновенной, а доступ к сервисам компании — простым и удобным», — прокомментировал главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

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