Форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге объединил представителей отрасли из 31 региона и пяти стран

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. XIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild завершились в Екатеринбурге, объединив представителей строительной отрасли из 31 региона России и пяти стран. Об этом сообщили организаторы.

В выставочной экспозиции приняли участие 505 компаний и организаций из 60 городов. Деловая программа форума включила около 220 мероприятий, в которых приняли участие порядка 1 тыс. спикеров.

Одной из ключевых тем 100+ TechnoBuild стало внедрение новых технологий в строительство и их влияние на развитие городской среды. На выставке представили современные строительные материалы, инженерные системы, цифровые разработки, оборудование и решения для городской инфраструктуры.

«Строительная отрасль сегодня быстрее других отзывается на инновации, внедряя новые технологии и интеллектуальные решения, многие из которых рождаются именно на Среднем Урале. Цифровые двойники зданий, «умные» дома, нестандартные архитектурные решения — все это уже работает у нас. Яркий пример — район Академический в Екатеринбурге, где в управление инфраструктурой внедрены интеллектуальные технологии, которые служат комфорту жителей», — писал ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в MAX.

Уральские компании представили на форуме проекты, реализуемые в Екатеринбурге, в том числе ритейл-парк «Премиаль», жилой квартал «Тихий центр» и район Новокольцовский.

За четыре дня работы форума и выставки 100+ TechnoBuild их посетили более 33 тыс. человек.