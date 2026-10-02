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Вчера17:54

Форум 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге объединил представителей отрасли из 31 региона и пяти стран

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. XIII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild завершились в Екатеринбурге, объединив представителей строительной отрасли из 31 региона России и пяти стран. Об этом сообщили организаторы.

В выставочной экспозиции приняли участие 505 компаний и организаций из 60 городов. Деловая программа форума включила около 220 мероприятий, в которых приняли участие порядка 1 тыс. спикеров.

Одной из ключевых тем 100+ TechnoBuild стало внедрение новых технологий в строительство и их влияние на развитие городской среды. На выставке представили современные строительные материалы, инженерные системы, цифровые разработки, оборудование и решения для городской инфраструктуры.

«Строительная отрасль сегодня быстрее других отзывается на инновации, внедряя новые технологии и интеллектуальные решения, многие из которых рождаются именно на Среднем Урале. Цифровые двойники зданий, «умные» дома, нестандартные архитектурные решения — все это уже работает у нас. Яркий пример — район Академический в Екатеринбурге, где в управление инфраструктурой внедрены интеллектуальные технологии, которые служат комфорту жителей», — писал ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в MAX.

Уральские компании представили на форуме проекты, реализуемые в Екатеринбурге, в том числе ритейл-парк «Премиаль», жилой квартал «Тихий центр» и район Новокольцовский.

За четыре дня работы форума и выставки 100+ TechnoBuild их посетили более 33 тыс. человек.

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