«Атом» представил на 100+ TechnoBuild кейс по привлечению школьников в стройотрасль

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. На полях международного форума и выставки на 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге девелопер «Атом» — опорный работодатель кластера «Строительство» проекта «Профессионалитет», представил кейс по мотивации школьников выбирать строительные профессии.

В пресс-службе «Атома» сообщили, что в дискуссии, которая прошла на стенде Свердловской области, приняли участие вице-президент ассоциаций «Национальное объединение строителей» Аркадий Чернецкий, первый замминистра строительства, развития инфраструктуры Свердловской области Руслан Гарифуллин и представители крупнейших застройщиков и профильных учреждений среднего образования.

Эксперты обсудили вопросы привлечения и удержания в строительной отрасли молодежи, эффективность проекта «Профессионалитет», практику создания строительных классов и возрождения уроков производственной практики.

Директор по персоналу строительного холдинга «Атом» Галина Хабарова рассказала, что подготовка молодых кадров в холдинге «Атом» строится на принципе раннего и полного погружения. Начинается взаимодействие со школьниками в «строительных классах»: для детей проводятся экскурсии на производства и построенные объекты, кейс-чемпионаты и предоставляется возможность на базе Уральского колледжа технологий и предпринимательства освоить, будучи школьником, первую профессию и получить свидетельство.

«Мы продолжаем плотно работать с детьми и во время их обучения в колледже: готовим для них образовательный контент, принимаем на оплачиваемую производственную практику, вовлекаем в наши корпоративные мероприятия — спортивные, культурные. В результате четверть всех новых сотрудников холдинга — это молодежь до 25 лет. Мы практически искоренили стартовую текучку: благодаря бесшовному треку к нам приходят специалисты, которые уже имеют часы самостоятельной работы, знают коллектив и нацелены созидать», — рассказала Г. Хабарова.