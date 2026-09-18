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Первый замглавы минстроя области посетил производственный кластер холдинга «Атом» под Сысертью

Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Атом»
Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Атом»
Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Атом»
Фото предоставлено пресс-службой холдинга «Атом»

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2026. Первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Руслан Гарифуллин посетил производственный кластер «Габиевский» строительного холдинга «Атом» под Сысертью. Там он ознакомился с работой трех предприятий и подготовкой кадров для строительной отрасли.

В состав кластера входят заводы по производству извести, высокомарочного цемента и газозолоблоков. Предприятия используют общую сырьевую базу, что позволяет организовать безотходное производство. Производственные линии автоматизированы, а технологии машинного зрения применяются для контроля качества продукции.

На трех заводах работают около 400 человек. Для сотрудников оборудованы административно-бытовые корпуса со столовыми и душевыми, организована доставка служебным транспортом.

Производственная площадка также используется для профориентации. На предприятия кластера приезжают на экскурсии студенты строительных специальностей из уральских техникумов и колледжей, входящих в кластер «Строительство» федерального проекта «Профессионалитет», а также школьники из строительных классов Чкаловского района Екатеринбурга.

«Студенты изучают газобетон как один из наиболее теплоэффективных материалов – конечно, им полезно своими глазами увидеть, как этот материал производится, чтобы в будущем уверенно с ним работать. У нас ребята понимают, что работа на высокотехнологичном заводе сегодня мало отличается от офисной, потому что все процессы автоматизированы. Привлекает студентов и факт использования заводом натурального компонента — золы уноса Рефтинской ГРЭС, что является значимым вкладом в сокращение золоотвалов и улучшение экологической обстановки в регионе», — отметил управляющий директор завода по выпуску газозолоблоков «Теплит» Андрей Вишневский.

Р. Гарифуллин отметил необходимость распространения практик предприятий кластера в строительной отрасли.

«Опыт работы предприятий в кластере заслуживает внимания: и в части выстраивания производственных процессов, и в части работы по подготовке кадрового резерва. Необходимо тиражировать успешные практики предприятий кластера для дальнейшего развития строительного комплекса», — отметил он по итогам рабочей поездки.

Всего в строительный холдинг «Атом» входят 11 производственных предприятий. Они выпускают щебень, бетон, арматурные каркасы, железобетонные изделия, силикатный кирпич, минераловатный утеплитель и другую продукцию. Предприятия обеспечивают потребности собственных строительных подразделений, а также поставляют материалы для строительства многоквартирного и индивидуального жилья в Свердловской области и соседних регионах.

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