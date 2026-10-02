ММК обеспечивает более 60% потребности российского автопрома в металле

УрБК, Магнитогорск, 02.10.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) обеспечивает более 60% общей потребности российских автомобилестроителей в металлопродукции. Об этом сообщил начальник управления маркетинга и технической поддержки ММК Денис Черненко на конференции «Рынки металлопроката: продажи, производство, стратегия» в Москве.

По словам Черненко, после слабого начала года на российском рынке постепенно восстанавливается потребление металла на фоне отложенного спроса и низкого уровня запасов. При этом автомобильная промышленность в 2026 году вернулась к росту на фоне сложностей в жилищном строительстве, ТЭК и машиностроении.

«Такой результат достигнут за счет непрерывной работы по освоению производства широкой продуктовой линейки, необходимой автомобильной промышленности: от горячекатаного проката до проката с покрытием, от рядовой продукции до проката класса прочности 1000 МПа», — отметил Денис Черненко.

Для специалистов автомобильной отрасли ММК внедрил «Интерактивный каталог металлопродукции для предприятий автомобильной промышленности». Сервис позволяет в режиме реального времени подобрать материалы для изготовления конструкций и деталей грузовых и легковых автомобилей, а также колесных дисков.

На фоне роста конкуренции на рынке проката с покрытием ММК также развивает новые продуктовые решения. В частности, компания выпускает металлопродукцию с коррозионностойким покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния под брендом MAGProtect.

По данным компании, повышенная коррозионная стойкость такого покрытия позволяет использовать его в условиях, где недостаточно традиционного цинкового покрытия, а также снижать толщину покрытия без ухудшения характеристик проката.

Еще одним продуктом ММК является прокат с декоративным покрытием SteelArt Design, который выпускается на площадке ММК-ЛМЗ. Оцинкованный прокат с декоративным рисунком производится методом цифровой печати. По данным компании, оборудование позволяет наносить изображения высокого качества и создавать различные варианты рисунка.

IV Международная конференция «Рынки металлопроката: продажи, производство, стратегия» состоялась 1 октября в Москве. В мероприятии приняли участие производители и потребители металлопродукции, трейдеры и представители смежных отраслей.