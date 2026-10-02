ГлавнаяНовости
Сегодня09:24

Власти усилят контроль за владельцами недвижимости

УрБК, Москва, 02.10.2026. Власти усилят контроль за владельцами недвижимости, сведения о которой расходятся с ее фактическими характеристиками. Это следует из сообщения Федеральной налоговой службы (ФНС), с которым ознакомились «Известия»

Выявлять такие объекты регионам и муниципалитетам поможет Роскадастр. С 2027 года власти смогут запрашивать у ФНС сведения о начисленных и уплаченных налогах по конкретным объектам. Эти данные нужны, чтобы рассчитать вознаграждение Роскадастру за уточнение площади, границ и других характеристик недвижимости.

В первую очередь внимание могут привлечь частные дома, дачи, квартиры с перепланировкой и земельные участки с неточными границами. Незарегистрированные пристройки, мансарды, гаражи и хозяйственные постройки — тоже в этом списке.

Если после исправления сведений увеличится налоговая база, вырастет и платеж собственника. В отдельных случаях налог может увеличиться в несколько раз, рассказали эксперты.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
Сегодня09:24

Власти усилят контроль за владельцами недвижимости

УрБК, Москва, 02.10.2026. Власти усилят контроль за владельцами недвижимости, сведения о которой расходятся с ее фактическими характеристиками. Это следует из сообщения Федеральной налоговой службы (ФНС), с которым ознакомились «Известия». Выявлять такие объекты регионам и муниципалитетам поможет Роскадастр. С 2027 года власти смогут запрашивать у ФНС сведения о начисленных и уплаченных налогах по конкретным объектам. Эти данные нужны, чтобы рассчитать вознаграждение Роскадастру за уточнение площади, границ и других характеристик недвижимости. В первую очередь внимание могут привлечь частные
Сегодня09:24

Власти усилят контроль за владельцами недвижимости

УрБК, Москва, 02.10.2026. Власти усилят контроль за владельцами недвижимости, сведения о которой расходятся с ее фактическими характеристиками. Это следует из сообщения Федеральной налоговой службы (ФНС), с которым ознакомились «Известия». Выявлять такие объекты регионам и муниципалитетам поможет Роскадастр. С 2027 года власти смогут запрашивать у ФНС сведения о начисленных и уплаченных налогах по конкретным объектам. Эти данные нужны, чтобы рассчитать вознаграждение Роскадастру за уточнение площади, границ и других характеристик недвижимости. В первую очередь внимание могут привлечь частные
26 мая 202512:36

Татьяна Янтюшева: Во многих населенных пунктах есть заброшенные земельные участки

На вопросы УрБК ответила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева. Во многих населенных пунктах нашей страны есть заброшенные земельные участки. Из-за отсутствия владельца их территория не облагорожена и не используется по целевому назначению. Как правило, такие участки часто хотят приобрести в собственность. Но даже при видимом отсутствии собственника, спешить не стоить. Заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева рассказала в интервью «УралБизнесКонсалтинг» о бесхозных и заброшенных земельных