УрБК, Москва, 02.10.2026. Власти усилят контроль за владельцами недвижимости, сведения о которой расходятся с ее фактическими характеристиками. Это следует из сообщения Федеральной налоговой службы (ФНС), с которым ознакомились «Известия».

Выявлять такие объекты регионам и муниципалитетам поможет Роскадастр. С 2027 года власти смогут запрашивать у ФНС сведения о начисленных и уплаченных налогах по конкретным объектам. Эти данные нужны, чтобы рассчитать вознаграждение Роскадастру за уточнение площади, границ и других характеристик недвижимости.

В первую очередь внимание могут привлечь частные дома, дачи, квартиры с перепланировкой и земельные участки с неточными границами. Незарегистрированные пристройки, мансарды, гаражи и хозяйственные постройки — тоже в этом списке.

Если после исправления сведений увеличится налоговая база, вырастет и платеж собственника. В отдельных случаях налог может увеличиться в несколько раз, рассказали эксперты.