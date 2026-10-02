Работницы «ММК» приняли участие в фотосессии для «женского» календаря

УрБК, Магнитогорск, 02.10.2026. Благотворительный фонд «Я — женщина» провел фотосъемки для нового календаря в городском курорте Магнитогорска «Притяжение».

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») сообщили, что за право представлять один из двенадцати месяцев в этом году соревновалась 221 работница ММК. Съемки прошли на различных локациях «Притяжения»: на пляже, горнолыжном склоне, в парке аттракционов, Дворце торжеств, Центре развлечений, у фонтана «Стальное сердце Родины» и других.

«Это не просто красивый, но и благотворительный проект. Мы дарим календари друзьям и партнерам нашего фонда, отправляем в цехи и подразделения, где работают участницы. Часть календарей продаём, и на вырученные средства покупаем новогодние подарки и оказываем помощь больным детям, нашим подопечным», — прокомментировала председатель фонда «Я — женщина» Марина Сергеева.

Увидеть календарь 2027 года можно будет только зимой — презентация по традиции состоится в декабре. Где и как приобрести свой экземпляр, можно узнать в ВК-сообществе «Я — женщина».