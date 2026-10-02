ГлавнаяНовости
Сегодня11:22

Работницы «ММК» приняли участие в фотосессии для «женского» календаря

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 02.10.2026. Благотворительный фонд «Я — женщина» провел фотосъемки для нового календаря в городском курорте Магнитогорска «Притяжение».

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») сообщили, что за право представлять один из двенадцати месяцев в этом году соревновалась 221 работница ММК. Съемки прошли на различных локациях «Притяжения»: на пляже, горнолыжном склоне, в парке аттракционов, Дворце торжеств, Центре развлечений, у фонтана «Стальное сердце Родины» и других.

«Это не просто красивый, но и благотворительный проект. Мы дарим календари друзьям и партнерам нашего фонда, отправляем в цехи и подразделения, где работают участницы. Часть календарей продаём, и на вырученные средства покупаем новогодние подарки и оказываем помощь больным детям, нашим подопечным», — прокомментировала председатель фонда «Я — женщина» Марина Сергеева.

Увидеть календарь 2027 года можно будет только зимой — презентация по традиции состоится в декабре. Где и как приобрести свой экземпляр, можно узнать в ВК-сообществе «Я — женщина».

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
17 июля 202511:16

Владимир Путин посетил городской курорт «Притяжение» в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2025. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Магнитогорск побывал в городском курорте «Притяжение». Инициатором создания курорта и его основным инвестором является председатель совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Виктор Рашников, сообщает пресс-служба предприятия. Фото Евгения Рухмалева Виктор Филиппович рассказал Владимиру Владимировичу об истории создания и перспективах городского курорта, уже ставшего визитной карточкой Магнитогорска и Южного Урала. Первая очередь «Притяжения» была открыта в июле 2022 года, и с тех пор
Фото предоставлено ПАО ММК
21 сентября 202611:16

С момента закладки первого камня в основание городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске прошло пять лет

УрБК, Магнитогорск, 21.09.2026. В Магнитогорске торжественная церемония закладки символического первого камня в основание объектов территории будущего городского курорта «Притяжение» состоялась пять лет назад — 17 сентября 2021 года. В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») сообщили, что церемония состоялась на месте будущей центральной входной группы многофункциональной территории «Притяжения» — проекта преобразования городской среды, инициатором и ключевым инвестором которого выступил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. В церемонии