Пять лет «Притяжения»

Пять лет назад, 17 сентября 2021 года, в Магнитогорске заложили символический первый камень в основание будущего городского курорта «Притяжение». За это время проект, инициатором и ключевым инвестором которого выступил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, превратился из масштабной идеи по преобразованию городской территории в один из заметных объектов туристической и общественной инфраструктуры Южного Урала.

Церемония закладки первого камня прошла на месте будущей центральной входной группы «Притяжения». В ней приняли участие глава Магнитогорска Сергей Бердников, генеральный директор ММК Павел Шиляев и депутат Государственной думы Виталий Бахметьев. Участники оставили автографы на памятной табличке, после чего камень поместили в опалубку и залили бетоном.

Сегодня о масштабах проекта говорят уже не планы, а конкретные объекты и показатели. Первая очередь «Притяжения» открылась в 2022 году и заняла 27 га. На территории появились информационный центр, фудмолл, бульвар со светомузыкальным фонтаном и другие объекты. Уже на следующий год была открыта вторая очередь — еще 105 га. Здесь появились искусственное озеро с каскадными водопадами и видовым мостом, насыпной холм со всесезонными трассами для горных лыж и тюбинга, три детские площадки со 140 аттракционами, универсальная спортивная зона и 40 км дорожек и трасс.

По данным ММК, общий проект рассчитан на 400 га. На уже освоенной территории размещены десятки культурных, спортивных, оздоровительных, детских и рекреационных объектов. В 2025 году УрБК писал, что стартовые инвестиции в проект оценивались в 25 млрд руб., а на тот момент было освоено более 200 га.

Одним из наиболее узнаваемых объектов курорта стал тематический светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины». Его площадь составляет 3,5 тыс. кв. м. Фонтан вошел в число главных визуальных символов «Притяжения», а в 2024 году на его территории появились также арт-квартал и спортивный кластер.

При этом «Притяжение» постепенно превращается из парка в круглогодичный комплекс для разных видов отдыха. В 2025 году здесь открылся центр развлечений площадью более 10 тыс. кв. м с киберареной, площадкой для лазертага, VR-аттракционами и другими активностями. Заработали скейтпарк и крытая площадка для падел-тенниса, был завершен бульвар, связавший информационный центр и фудмолл со спортивным кластером. В конце 2025 года начал работу термальный комплекс «Магия тепла».

В 2026 году развитие территории продолжилось. В рамках очередного этапа открылись Дворец торжеств, фитнес-клуб World Class и первая очередь парка аттракционов. Курорт также стал площадкой для крупных культурных, спортивных, благотворительных и деловых мероприятий. Этим летом число посещений «Притяжения» с момента открытия первой очереди достигло 8 млн.

Масштаб проекта уже несколько лет отмечают профессиональные и отраслевые премии. В 2022 году «Притяжение» стало лауреатом приза зрительских симпатий международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» сразу в двух номинациях — за реализованный проект ландшафтной архитектуры и проект общественного здания или сооружения. В 2023 году курорт занял первое место в номинации «Культура и отдых: досуг» бизнес-премии «Герои городов». На конкурс поступило 500 заявок из 161 города, в шорт-лист вошли 87 проектов.

В 2024 году «Притяжение» получило еще одну отраслевую награду — премию «Импульс» в номинации «Проект года в области социальной инфраструктуры». Тогда же проект был удостоен премии Правительства РФ в области туризма за 2024 год. В правительстве отмечали, что с 2019 по 2024 год объем инвестиций в проект превысил 15 млрд руб.

Отдельное признание получил и Виктор Рашников. В 2024 году он стал победителем номинации «Меценат благоустройства» I Национальной премии в сфере формирования комфортной городской среды за вклад в строительство «Притяжения» и развитие Магнитогорска.

В 2025 году список наград пополнился победой «Притяжения» в номинации «Лучшее круглогодичное мультифункциональное пространство» XXIII Международного конкурса «Хрустальное колесо». А в 2026 году Магнитогорск занял третье место в III Всероссийской премии «Туристические города-2026» в номинации «Город паркового туризма и смысловых пространств».

Одновременно с развитием парковой части меняется и туристическая инфраструктура вокруг нее. В северной части «Притяжения» строится 16-этажный пятизвездочный отель на 185 номеров. Его открытие запланировано на июль 2027 года. В составе гостиницы предусмотрены ресторан, спа-зона, бассейн, тренажерный зал, конференц-залы и бизнес-центр.

В ближайшие годы проект должен получить и другие крупные объекты. Среди них — Академия хоккея, вторая очередь парка аттракционов и многофункциональный медицинский центр. Последний планируется завершить в 2029 году — к столетию Магнитогорска.

Так всего за пять лет после закладки первого камня «Притяжение» прошло путь от строительной площадки до самостоятельной городской инфраструктуры, которая работает круглый год и объединяет рекреацию, спорт, развлечения, культуру и деловые активности. Для ММК и Виктора Рашникова проект стал одним из наиболее масштабных примеров вложений частного бизнеса в преобразование городской среды, а для Магнитогорска — новой площадкой, которая постепенно меняет туристический и общественный образ города.