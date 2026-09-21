С момента закладки первого камня в основание городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске прошло пять лет

УрБК, Магнитогорск, 21.09.2026. В Магнитогорске торжественная церемония закладки символического первого камня в основание объектов территории будущего городского курорта «Притяжение» состоялась пять лет назад — 17 сентября 2021 года.

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») сообщили, что церемония состоялась на месте будущей центральной входной группы многофункциональной территории «Притяжения» — проекта преобразования городской среды, инициатором и ключевым инвестором которого выступил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

В церемонии закладки символического первого камня также принимали участие глава Магнитогорска Сергей Бердников, генеральный директор ММК Павел Шиляев и депутат государственной думы Виталий Бахметьев. Они оставили свои автографы на камне с памятной табличкой. Символический первый камень поместили для заливки в периметр опалубки, а участники церемонии бросили туда по лопате бетона.

Городской курорт «Притяжение» все эти годы стремительно развивался и стал одной из главных достопримечательностей Магнитогорска. В 2022 году вошла в строй первая очередь городского курорта общей площадью 27 гектаров. Были построены информационный центр, фудмолл, бульвар со светомузыкальным фонтаном.

Вторая очередь проекта открыта в 2023 году, освоено еще 105 га площади. Возведен видовой холм с всесезонными трассами для горных лыж и тюбинга. Создано озеро с каскадными водопадами и видовым мостом. На трех детских площадках разместилось 140 уникальных аттракционов. В парке построена универсальная спортивная зона, открылось 40 км дорожек и трасс для различных видов спорта.

Ключевые объекты третьей очереди парка — крупнейший в России тематический светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины», Арт-квартал и кадровые центры. В 2025 году открылись центр развлечений общей площадью свыше 10 тыс. кв. м, скейтпарк, термальный комплекс «Магия тепла». Завершено строительство бульвара — главной пешеходной артерии парка, которая соединила инфоцентр и фудмолл со спортивным кластером. В 2026 году, в рамках пятой очереди проекта, в городском курорте открылись Дворец торжеств, суперсовременный фитнес-клуб World Class и первая очередь парка аттракционов.

«Притяжение» стало излюбленным местом проведения многих крупных мероприятий — культурных, спортивных, благотворительных, музыкальных, деловых. Этим летом курорт преодолел знаковый исторический рубеж в 8 млн посещений с момента открытия первой очереди проекта в 2022 году. Совсем скоро в «Притяжении» откроет свои двери Академия хоккея, а в следующем году там откроется современная пятизвездочная гостиница высотой 16 этажей и вторая очередь парка аттракционов. Важнейшим событием для магнитогорцев станет завершение строительства многофункционального медицинского центра, который откроется в 2029 году, к столетию города, рассказали в пресс-службе.