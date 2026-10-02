Эксперт назвала сокращение срока семейной ипотеки «черным лебедем» для рынка новостроек
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2026. Сокращение максимального срока выплаты семейной ипотеки до 15 лет может стать «черным лебедем» для рынка новостроек. Об этом заявила генеральный директор сервиса «Сделка.РФ» Ольга Сидоренко на аналитической сессии в рамках международного форума высотного строительства 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге.
С 1 октября в России действуют новые правила выдачи семейной ипотеки. Они предусматривают дифференцированные ставки от 2% до 12% и разные максимальные суммы кредита — от 6 млн до 18 млн руб. в зависимости от количества детей и региона. Максимальный срок выплаты кредита для всех заемщиков ограничен 15 годами.
«Все понимали, что новая ипотека будет адресной, что будет введена дифференциация по количеству детей в семье, но ограничения по срокам выплаты никто не ожидал», — отметила О. Сидоренко.
По ее словам, сокращение срока кредита может оттолкнуть от программы часть семей с небольшим количеством детей. Эксперт считает, что новые правила будут выгодны примерно 5% семей Екатеринбурга.
В качестве одного из вариантов адаптации к изменениям Сидоренко предложила девелоперам сделать больший акцент на сделки со вторичным жильем. По ее словам, при покупке квартиры в готовом доме с первоначальным взносом в размере 30% стоимости объекта ипотечная ставка может снизиться до 6%.
«Если мы посмотрим на структуру сделок, мы увидим, что первичка составляет всего 20–25% рынка, всё остальное — вторичное жилье, — напомнила руководитель «Сделки.РФ.» — Она дешевле новостроек и может стать драйвером продаж, заменив подорожавшую семейную ипотеку».
При этом заместитель коммерческого директора — руководитель проектов гражданского строительства «Синара-Девелопмент» Александр Щепкин дал более сдержанную оценку влияния новых условий на рынок.
«Семейная ипотека в своей значимости для рынка падает на протяжении всего 2026 года. Но при этом она как была самым доступным способом приобретения жилья, так им и останется. Да, покупателю сейчас станет тяжелее, какая-то доля отсеется от покупок, но это будет скорее математическая погрешность, нежели какой-то существенный сегмент», — считает А. Щепкин.