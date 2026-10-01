УрБК, Магнитогорск, 01.10.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») опубликовал интерактивный каталог металлопроката для автомобилестроения. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Каталог позволяет потребителям просматривать конструкции и детали для грузовых и легковых автомобилей, а также автомобильные диски, в том числе произведенных из металлопроката ММК, в формате 3D-моделей.

Потенциальные покупатели также могут ознакомиться с характеристиками применяемых марок стали. Это позволяет им получить всю необходимую информацию о металлопрокате ММК и принять взвешенное решение об его использовании.

«Магнитогорский металлургический комбинат активно развивает цифровые сервисы для потенциальных клиентов. Помимо маркетплейса и развития электронной торговли, ММК внедряет цифровые технологии, способствующие продвижению нашей продукции. Удобство потребителя — ключевой фактор достижения лидерства на рынке», — отметил начальник управления маркетинга и технической поддержки ПАО «ММК» Денис Черненко.